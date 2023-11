Se acelera consumo de productos importados: CEECS

El presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servytur (CEECS), Jorge Dávila Flores, señaló que se ha acelerado significativamente el consumo de productos importados en el país.

Agregó que salvó en febrero cuando el incremento fue de 7.9 por ciento, el resto de los meses superó el doble dígito, en ese sentido, en agosto, el consumo de productos extranjeros en México aumentó en un 23.2% a tasa anual. Asimismo, el consumo de bienes importados mostró un ascenso del 3.0% a tasa mensual.

TE PUEDE INTERESAR: Sin concluir aún Carnes Ramos; ‘falta bastantito’, dicen algunos trabajadores

En agosto, el Consumo de los Bienes Nacionales descendió en un 0.2% a tasa mensual, de igual modo, disminuyó en un 0.9% a tasa anual. Por su parte, en este mes el Consumo de Servicios Nacionales no registró variación a tasa mensual, no obstante, se Incrementó en un 2.1% a tasa anual.

El Consumo Privado Total en el mercado interior en el país se incrementó en un 0.5% a tasa mensual, asimismo, creció en un 4.0% a tasa anual, alcanzando su mayor nivel desde que se tienen registros.

En el país se requieren programas productivos para que, los productores nacionales ofrezcan productos competitivos en calidad y precio para tratar de disminuir la gran brecha que existe entre el consumo de bienes importados y locales, señaló Dávila.

En este sentido el Consumo Privado Total en el Mercado Interior continuó con la tendencia creciente que viene presentando desde el segundo semestre del año pasado al situarse en los 108.7 puntos, siendo este, el mayor nivel para este indicador desde que se tiene registros.

De esta manera el consumo en el país se incrementó en un 0.5% a tasa mensual, llegando así, a tres alzas mensuales consecutivas, esta alza mensual fue impulsada por el incremento en el consumo de los bienes importados. Asimismo, el Indicador del Consumo Privado en el Mercado Interno registró un alza del 4.0% a tasa anual, además, se ubicó en un 7.5% por encima del nivel prepandemia.

TE PUEDE INTERESAR: Genera Coahuila más empleos que el total de otros nueve estados del país

Para el octavo mes del año el consumo de bienes importados mostró un ascenso del 3.0% a tasa mensual, por otro lado, el consumo de bienes importados exhibió un incremento del 23.2% a tasa anual, además, para este mes, el indicador se ubicó en un 55.2% por encima del nivel prepandemia (febrero del 2020), siendo el apartado del consumo que mejor se ha recuperado de los efectos negativos de la pandemia, señaló Dávila Flores.

En lo que respecta al consumo de bienes y servicios de origen nacional en agosto disminuyó mensualmente en un 0.1%, no obstante, el indicador se incrementó en un 0.6% a tasa anual, en este contexto, en este mes, exclusivamente el Consumo de los Bienes Nacionales descendió en un 0.2% a tasa mensual, de igual modo, disminuyó en un 0.9% a tasa anual, por su parte, el Consumo de Servicios nacionales no registró variación a tasa mensual, no obstante, se incrementó en un 2.1% a tasa anual.