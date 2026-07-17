Se atraerán procesos básicos de la industria de chips a Coahuila: Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía confía en traer a Coahuila procesos básicos de la industria de semiconductores como son el empaque, el testeo de calidad y el conjunto, lo que estiman que se concrete en menos de un año.

De acuerdo al titular, Luis Olivares Martínez, el próximo mes se tendrá una gira por Arizona, recordó que hace dos meses vinieron representantes de la Universidad de Arizona y se sentaron con instituciones educativas y con la Secretaría de Educación para hacer una exploración de las industrias instaladas en Coahuila y se llevaron una sorpresa de que la entidad está muy fortalecida en el tema de infraestructura, por lo que solo se tendría que hacer algunos ajustes.

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Aunque será hasta agosto cuando reciban el primer borrador preliminar del análisis que realizó, agregó que en los comentarios preliminares que han recibido de la Universidad de Arizona, están más cerca de lo que creían, lo que aseguró, es un aliciente importante para tener una visión optimista de que en el corto plazo se pudiera estar hablando de inversiones importantes.

A su vez, la directora de Pro Coahuila, Sofía Delgadillo, indicó que están terminando de definir la agenda, pero estará muy enfocada en visitar a empresas que ya tienen interés y están buscando tener operaciones en México.

Serán reuniones de uno a uno, y se dan a raíz, del convenio que firmó el gobernador, Manolo Jiménez, por lo que se ha estado trabajando en coordinación con la Federación, Canieti y en específico con la Universidad de Arizona.

Ésta última, recordó, son los líderes del entrenamiento y vinculación en la industria de semiconductores y de hecho, son quienes están apoyando a Estados Unidos en la estrategia de producción de semiconductores y en la estrategia de producción de los mismos en ese país.

Finalmente las empresas con las que se entrevistarán serán de diferentes procesos, para ver dónde entra Coahuila y los procesos ya instalados para que puedan ser una integración más rápida.