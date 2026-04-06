Se espera una alza del 10% en arrendamiento de autos por el Mundial

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Dinero
/ 6 abril 2026
    Se espera una alza del 10% en arrendamiento de autos por el Mundial
    Hasta un 60% de la flota se concentra entre el Valle de México (Estado de México y Ciudad de México), Nuevo León y Guadalajara, sedes mundialistas. ESPECIAL.

Las empresas del ramo se preparan para ofrecer movilidad de turistas nacionales y extranjeros más allá de las grandes metrópolis

CDMX.- En medio de los retos en materia de inseguridad y transición energética, el sector de alquiler de vehículos en México espera que el Mundial de fútbol 2026 se eleve la demanda de renta diaria en al menos un 10%.

Fernando Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) y director ejecutivo de Idealease México, dijo que el arrendamiento ha mostrado resiliencia frente a un entorno de menor dinamismo.

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Asimismo en el caso de su empresa, el mercado se mantuvo estable, sin crecimiento, pero tampoco con reducción de flotilla.

En el año, el Mundial “va a crear un pico de demanda”, sobre todo en renta diaria y en plazas con mayor flujo turístico y aeroportuario.

Resaltó que al momento la renta diaria representa cerca del 14% del total de unidades registradas en AMAVe, por lo que una mayor llegada de visitantes puede reflejarse con rapidez en ese segmento.

De acuerdo con la expectativas del Gobierno mexicano 5.5 millones de turistas internacionales se darán cita en las principales metrópolis mexicanas en el marco del Mundial 2026.

La expectativa de mayor demanda del sector se apoya en una flotilla activa de alrededor de 400 mil vehículos, que creció en unas 45 mil unidades en 2025, equivalente a un alza anual del 14%.

Con información de la Agencia EFE

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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