Se espera una alza del 10% en arrendamiento de autos por el Mundial

Fernando Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) y director ejecutivo de Idealease México, dijo que el arrendamiento ha mostrado resiliencia frente a un entorno de menor dinamismo.

CDMX.- En medio de los retos en materia de inseguridad y transición energética, el sector de alquiler de vehículos en México espera que el Mundial de fútbol 2026 se eleve la demanda de renta diaria en al menos un 10%.

Asimismo en el caso de su empresa, el mercado se mantuvo estable, sin crecimiento, pero tampoco con reducción de flotilla.

En el año, el Mundial “va a crear un pico de demanda”, sobre todo en renta diaria y en plazas con mayor flujo turístico y aeroportuario.

Resaltó que al momento la renta diaria representa cerca del 14% del total de unidades registradas en AMAVe, por lo que una mayor llegada de visitantes puede reflejarse con rapidez en ese segmento.

De acuerdo con la expectativas del Gobierno mexicano 5.5 millones de turistas internacionales se darán cita en las principales metrópolis mexicanas en el marco del Mundial 2026.

La expectativa de mayor demanda del sector se apoya en una flotilla activa de alrededor de 400 mil vehículos, que creció en unas 45 mil unidades en 2025, equivalente a un alza anual del 14%.

Con información de la Agencia EFE