Cae 3.3% inversión fija bruta en enero de 2026 y suma 16 meses seguidos de caídas en México

Este dato del primer mes de 2026 fue resultado de la contracción anual del 9.8% en la maquinaria y equipo, pese a un avance del 3% en la construcción, detalló el Inegi con base en cifras originales.

La inversión fija bruta en México cayó un 3.3% interanual en enero y acumula 16 meses de descenso a tasa anual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en medio de la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos.

La inversión privada se redujo un 4.5% interanual y la pública se elevó un 3.8%.

Por otro lado, la inversión retrocedió un 2.2% en enero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por la caída mensual del 8% en la maquinaria y equipo, pese al avance del 3.8% en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 0.6% anual en 2025 y aumentó un 1.8% en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

La inversión fija bruta de México creció el 3.4% en 2024 y se disparó el 19.7% en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6% en 2022 y en 2021 repuntó el 10% tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18.2% en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.