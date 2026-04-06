Cae 3.3% inversión fija bruta en enero de 2026 y suma 16 meses seguidos de caídas en México

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/ 6 abril 2026
    Cae 3.3% inversión fija bruta en enero de 2026 y suma 16 meses seguidos de caídas en México
    El IMFBCF “proporciona información mensual y permiteconocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo”, precisó Inegi. EFE
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El retroceso anual en maquinaria y equipo de 9.6% afectó al Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) en el primer mes de 2026

La inversión fija bruta en México cayó un 3.3% interanual en enero y acumula 16 meses de descenso a tasa anual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en medio de la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos.

Este dato del primer mes de 2026 fue resultado de la contracción anual del 9.8% en la maquinaria y equipo, pese a un avance del 3% en la construcción, detalló el Inegi con base en cifras originales.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-el-primer-trimestre-de-2026-aumentan-37-ventas-de-automoviles-en-mexico-EG19797131

La inversión privada se redujo un 4.5% interanual y la pública se elevó un 3.8%.

Por otro lado, la inversión retrocedió un 2.2% en enero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por la caída mensual del 8% en la maquinaria y equipo, pese al avance del 3.8% en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 0.6% anual en 2025 y aumentó un 1.8% en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

La inversión fija bruta de México creció el 3.4% en 2024 y se disparó el 19.7% en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6% en 2022 y en 2021 repuntó el 10% tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18.2% en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.

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