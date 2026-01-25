Se expande en México la red de electrolineras

Ante el incremento de venta de automóviles eléctricos e híbridos enchufables en el País, la red de electrolineras o estaciones de carga, tuvo un incremento del 25.9% durante el 2025 para alcanzar 56 mil 726, de acuerdo con el Barómetro de Electromovilidad Asociación (EMA).

De esa cantidad, 52 mil 666 pertenece a la red privada que incluye cargadores residenciales, en agencias automotrices y corporativos, lo que representó un aumento del 26.2% al cierre del año en relación al 2024, mientras que la red pública suma 4 mil 60 unidades, un alza del 22%.

TE PUEDE INTERESAR: Industria solar en México alerta por inminente alza de precios en paneles fotovoltaicos

Eugenio Grandio, presidente de EMA dijo que esa expansión en infraestructura de recarga se debe a las ventas crecientes de vehículos eléctricos, ya que los miembros de este organismo colocaron en el mercado 96 mil 636, lo que se tradujo en un incremento del 38.6% de un año a otro.

”Sin embargo, si contaras las cifras del Inegi y otros cálculos que hemos hecho que incluyen lo de otras marcas como BMW, fueron casi 115 mil eléctricos vendidos durante el 2025”, destacó.

”La infraestructura de recarga se ha mantenido constante, ahí va, lo que necesitamos es más infraestructura de carga pública, pero ahí va”.

Grandio dijo que paulatinamente la infraestructura va a ir creciendo, conforme la demanda de autos eléctricos se mantenga como lo ha hecho en los últimos años.

”Hay gente que dice ¿para qué invertir en infraestructura si no hay usuarios? Ahora ya hay usuarios, yo creo que esto también va a animar a más estaciones de servicio, gasolineras y desarrolladores, a apostarle a la infraestructura”, dijo Grandio.

Aunque reconoció que puede haber una desaceleración en las ventas de autos eléctricos por los aranceles a lo que viene de países con los que México no tiene un tratado comercial.

PREOCUPA ACUERDO CANADÁ-CHINA

Mientras que México puso aranceles para frenar la oleada de vehículos chinos, Canadá hizo un acuerdo para introducir una cuota de autos eléctricos chinos a su país.

Esta medida tiene preocupado al sector automotriz de EU y Canadá.

”El Consejo Americano de Política Automotriz y la Asociación Canadiense de Fabricantes de Vehículos, que representan los intereses de política pública de Ford, General Motors y Stellantis en Estados Unidos y Canadá, respectivamente, están preocupados por el anuncio de que Canadá introducirá una cuota para los vehículos eléctricos chinos.

”Esta medida podría socavar el sector automotriz canadiense y presentar riesgos para el futuro de la cadena de suministro automotriz integrada de América del Norte”, señaló la postura conjunta.