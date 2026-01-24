Industria solar en México alerta por inminente alza de precios en paneles fotovoltaicos

CDMX.- La industria de la energía solar en México enfrenta un punto de inflexión que impactará directamente el costo de los sistemas fotovoltaicos para hogares y empresas. El Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica (CPEF) advirtió que la actual ventana de oportunidad para adquirir paneles solares a precios históricamente bajos está por cerrarse, ante un escenario que podría elevar hasta en 40 por ciento el costo de los módulos y hasta en 20 por ciento el precio final de los proyectos en los próximos meses.

De acuerdo con el CPEF, este incremento será resultado de una “tormenta perfecta” provocada por tres factores macroeconómicos. El primero es el retiro de subsidios a la manufactura de módulos fotovoltaicos anunciado por el gobierno de China —principal productor mundial— a partir del 1 de abril de 2026, lo que incrementará los costos de producción desde el origen.

El segundo factor es la debilidad del dólar frente a otras monedas, particularmente el yuan, lo que encarece las importaciones de tecnología solar, cuyos precios se cotizan mayoritariamente en la moneda estadounidense. A ello se suma la posible aplicación de aranceles en México al aluminio y otros productos asiáticos, lo que impactaría directamente el costo de estructuras de montaje y marcos de los paneles.

Aldo Díaz, presidente nacional del CPEF, señaló que fabricantes y distribuidores ya comenzaron a actualizar sus listas de precios conforme se renuevan los inventarios. “El incremento más fuerte vendrá en abril. Mantener los precios actuales será insostenible”, afirmó.