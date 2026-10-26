Se perfila Patricio Gil para nuevo presidente de la AIERA

El Presidente y CEO de la empresa MAPSSA, Patricio Gil se perfila para convertirse en el nuevo presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), esto al concluir el período de Diego Gándara Cavazos al frente de la misma.

Este último informó que será a principios de diciembre o durante la primera semana de enero, cuando se lleve a cabo la asamblea y cambio directivo de la AIERA, hoy ya cambio en la presidencia de la asociación y Patricio Gil, actual vicepresidente, socio de hace años e integrante de mesas directivas, se perfila como nuevo presidente de la AIERA para el periodo 2027 a 2029.

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Agregó que los estatutos de la AIERA marcan que el siguiente presidente sea el vicepresidente, por lo pronto, sobre los pendientes que deja, comentó que es seguir trabajando y continuar con el acercamiento con los comités y los socios.

Además de seguir creciendo el Foro Ejecutivo Industrial que por primera vez se llevó a cabo este año, el cual se quiere que sea un evento insignia de la asociación, aunque ya la edición 2027 tocará anunciar al nuevo presidente.

También dijo está crecer en la parte de capacitación y entrenamiento de los socios, así como seguir creciendo en el tema de asociados, actualmente son 130, por lo que se mantuvo, aunque se tuvieron socios nuevos, pero también se presentaron algunas pequeñas bajas.

Cabe destacar que Patricio Gil fue el primer mexicano en ser presidente de la American Foundry Society.