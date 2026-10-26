Cae la bolsa de valores de Brasil tras victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales

Las acciones brasileñas y el real cayeron el lunes 26 de octubre tras la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras la fuerte expectativa de algunos inversores de que ganara el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro. El real brasileño cayó a casi un 12% frente al dólar estadounidense en las primeras operaciones de los mercados financieros, una de sus mayores caídas diarias registrados, mientras que los futuros del índice bursátil Bovespa —compuesto de unas 100 compañías que cotizan en la Bolsa de Sao Paulo— cayeron alrededor de un 15% y los futuros de los tipos de interés subieron.

La caída de los precios también afectó a la deuda soberana de Brasil, siendo los bonos a largo plazo los más perjudicados, con el vencimiento en 2056 registrando una bajada de alrededor de 2.5 centavos. SE DETIENE OPERACIONES DE LA BOLSA Mientras tanto, la negociación en la bolsa de valores de Brasil se detuvo durante 30 minutos después de que el índice de referencia Bovespa cayera un 10% con respecto a su cierre anterior, lo que activó el mecanismo de interrupción automática del mercado, según informó el operador bursátil B3 (siglas de la bolsa de valores de Brasil) en un comunicado.

Esta medida se produjo después de que la B3 ampliara inicialmente los límites superiores e inferiores de negociación diarios para los futuros del índice Bovespa, los futuros del dólar/real brasileño y los futuros de tipos de interés en respuesta a la mayor volatilidad del mercado con la que abrió este lunes. APOSTADORES INTERNACIONALES ESPERABAN VICTORIA DE BOLSONARIO HIJO Antes de los resultados electorales, el sitio de apuestas Polymarket (también conocido como “plataforma de mercados de predicción”) había alcanzado un volumen de dinero de 192 millones 801 mil 197 de USD coin —una criptomoneda estable con sede en Estados Unidos—, que favorecía al senador Bolsonaro hijo con un 77% para su victoria presidencial. En cambio, Lula da Silva tenía un 24% de posibilidad, según las predicciones de Polymarket, de que ganara las elecciones presidenciales del pasado domingo 25 de octubre de 2026. Los usuarios de Polymarket pueden pronosticar (apostar) el desenlace de acontecimientos políticos (elecciones, leyes), economía (inflación, tipos de interés), deportes, premios o sucesos de actual, por lo que según esta plataforma la victoria de Lula da Silva fue sorpresiva por el porcentaje que representaba en este sitio que lo estimaba como el candidato perdedor en las elecciones presidenciales de Brasil.