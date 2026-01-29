Secretaría del Trabajo confirma reajuste laboral en seis plantas de Coahuila

La Secretaría del Trabajo confirmó que en las últimas semanas en Coahuila se ha realizado el reajuste de 2 mil 500 trabajadores en seis plantas industriales; de estas, cinco se ubican en la Región Sureste y una en Piedras Negras.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, indicó que en la Región Sureste los reajustes corresponden a las empresas General Motors Ramos Arizpe, Martinrea, Lear, LG Magna y Vuteq, mientras que en Piedras Negras el ajuste se registró en la empresa Utility.

En el caso de General Motors Ramos Arizpe, dejó en claro que el número de trabajadores reajustados se mantiene en mil 900, y negó los rumores sobre despidos adicionales. Explicó que, en una primera etapa, se dio de baja a la mayoría del personal operativo y, durante las dos últimas semanas, a otros niveles, aunque todos ellos están incluidos dentro de la cifra total reportada por la empresa.

“Van dentro de esos mil 900; no quiere decir que estén despidiendo más. En muchos de los casos, según nos informa la directiva de la empresa, se les está ofreciendo la oportunidad de poderse relocalizar en algunas otras actividades o plantas”, aseguró.

Asimismo, señaló que muchas de las personas que causaron baja iniciarán o continuarán sus trámites para el proceso de jubilación, por lo que serán acompañadas por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Respecto a los reajustes realizados por proveedores, comentó que estos oscilaron entre 80, 150, 200 o poco más de 200 trabajadores, dependiendo de la empresa. En el caso del resto de las proveedoras que también surten a la línea de General Motors Ramos Arizpe, indicó que no se tiene información sobre nuevos ajustes de personal, aunque destacó que están realizando esfuerzos extraordinarios para reubicar a los trabajadores en otras áreas.

“Esperamos que ese esfuerzo dé resultado para que las bajas que hoy nos ocupan puedan reducirse al mínimo”, indicó.

Por otra parte, sobre el rumor de un posible reajuste en Stellantis, aclaró que dicha información no es real. Añadió que sostuvieron comunicación con la empresa para desmentirla y que, al día de hoy, no existe ningún dato que se acerque a lo que se difundió.

“Desconozco de dónde surgió esa información, porque no es oficial ni está confirmada por ninguna fuente formal”, afirmó.

FUE DE 7 MIL LA PÉRDIDA REAL DEL EMPLEO EN DICIEMBRE

En relación con el mes de diciembre, cuando se reportó una pérdida de más de 17 mil empleos en Coahuila, Zogbi Castro explicó que, año con año, de manera cíclica, en ese mes se pierden alrededor de 10 mil empleos, por lo que la pérdida real fue de 7 mil, una cifra menor en comparación con años anteriores.

Destacó que entidades como Nuevo León registraron la pérdida de 42 mil empleos en diciembre, mientras que Chihuahua reportó 22 mil, lo que refleja que estados con una vocación industrial similar a la de Coahuila enfrentaron impactos significativamente mayores.

Finalmente, informó que se implementará un programa emergente de empleo temporal dirigido a los municipios con mayor pérdida laboral. Asimismo, quienes acudan a las ferias de empleo podrán acceder a becas de capacitación gratuita en el Instituto de Capacitación para el Trabajo, con el objetivo de facilitar su reincorporación a otras áreas productivas.