Sector de la construcción en crisis; baja actividad hasta 40%

Una disminución de un 30 a 40% en su actividad es el que ha resentido este año el sector de la construcción, lo que también ha afectado ha afectado a sectores que dependen de este sector.

El ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), José Antonio García Morales, señaló que la construcción no nada muy bien porque hay poco recurso y con ello poco trabajo, lo que también afecta a sectores que dependen de ella.

TE PUEDE INTERESAR: Entre atonía y estancamiento se mantiene la economía en México: IMEF

En el caso de la Federación comentó que maneja poco recurso y lo mismo pasa con los municipios, asimismo destacó que en programas como la Escuela es Nuestra, luego salen como cinco obras y la invitación es restringida por los montos muy pequeños

En el caso del estado está la obra de ampliación del Nazario Ortiz Garza, así como otras dos ó tres cosas.

En el caso de la obra privada, comentó que también presenta una contracción, hay parques industriales que están en stand by, aunque también hay otras que se han arriesgado a pesar de la situación.

Otra situación que consideró que ha afectado al sector es el reajuste de trabajadores en las plantas, toda vez que por la situación que se presenta actualmente difícilmente estarán invirtiendo en una vivienda.

Finalmente sobre las obras que se realizarán para el tren, comentó que quedaron en las grandes compañías que luego llegan a subcontratar, sin embargo, esperan que se genere algún trabajo para las empresas locales.