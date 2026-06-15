Será octubre el mejor mes del año para el sector hotelero: OCV Saltillo

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    Será octubre el mejor mes del año para el sector hotelero: OCV Saltillo
    Se espera una derrama económica de cien a 150 millones de pesos, cuando el promedio es de 80 millones de pesos. ESPECIAL.

Ante los eventos que se tendrán a nivel local entre los que destacan los ganaderos y de rodeo

El mes de octubre pinta para ser el mejor mes del año para el sector hotelero local, ante la cantidad de eventos que tendrá, por lo que se espera una derrama económica de 150 millones de pesos, cuando el promedio mensual es de 80 millones.

De acuerdo a información que compartió la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, ese mes se tiene la Convención Nacional Ganadera del 12 al 16, Rodeo Saltillo del 15 al 18, la Convención Nacional de Canacintra del 21 al 23 de y el 11° Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas del 26 al 31 de octubre.

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Sobre ello, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Enrique López Aguirre, indicó que la plaza cuenta con cuatro mil habitaciones de hotel y al día de hoy, un 30% están reservada para los eventos de octubre.

A este tipo de eventos viaja también mucho extranjero que buscan marcas internacionales en hoteles, pero también hay público regional que optan por hoteles independientes, por lo que habrá para todos.

López Aguirre consideró que será el mes que levante la ocupación, toda vez que esperan una ocupación promedio de 80% y con días que lleguen al 100%.

FUERON MUY ALTAS EXPECTATIVAS CON EL MUNDIAL

López Aguirre reconoció que las expectativas con el Mundial de Futbol eran muy altas, pero afectó que se dividiera entre diferentes ciudades, así como que aumentarán los precios de los vuelos y del alojamiento en las ciudades sedes.

“Hoy el escenario más positivo es llegar a una ocupación del 60%, es decir, aumentar un 10% al 50% que fue el porcentaje con el que cerró la primera semana del mundial”, dijo.

Indicó que un 45% de esa ocupación fue generado por eventos de empresas, reuniones, bodas y eventos deportivos, entre ellos los que dejaron de hacerse en Monterrey y optaron por realizarlos en la plaza, mientras que solo un 5% corresponde a visitantes que llegaron para ver los juegos y entre ellos destacan los suecos.

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