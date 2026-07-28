Shein registra pérdidas antes de su salida a bolsa en Hong Kong

La empresa originaria de China indicó que el crecimiento trimestral de sus ingresos netos fue del 1.1%, en comparación con el crecimiento anual del 8% registrado en 2025 y del 41% en 2023.

Shein reportó una pérdida neta de 99 millones de dólares durante los primeros tres meses del año, en comparación con una ganancia neta de 395 millones de dólares registrada en el mismo periodo del año anterior. Esta desaceleración de las ventas es mientras el gigante de la moda rápida (fast fashion) se prepara para su planeada salida a bolsa en Hong Kong.

La compañía atribuyó la pérdida trimestral principalmente a un cargo de valor razonable por 328 millones de dólares en acciones preferentes convertibles y redimibles, representando un ajuste contable relacionado con el valor de las acciones que le dio a sus inversionistas.

Los resultados se dieron a conocer el pasado domingo 26 de julio de 2026 en un paquete informativo, en uno de los primeros informes públicos de la empresa ante la bolsa de valores de Hong Kong, lo que ofrece una mirada a sus finanzas mientras los inversores evalúan su próxima oferta pública inicial (OPI).

La salida a bolsa de Shein estimada en Hong Kong podría valorar a la empresa en más de 40 mil millones de dólares, según informó The Wall Street Journal a principios de este mes.

ARANCELES AFECTAN A SHEIN Y ELEVA PRECIOS EN EU Y EUROPA

El minorista originario de China afirmó en este informe que se ha visto afectado negativamente por la eliminación en 2025 de una exención arancelaria para bienes de bajo valor que ingresan a Estados Unidos (EU) lo que provocó un aumento en los gastos de procesamiento de pedidos y afectó sus ingresos generales. Sin embargo, Shein señaló que las tendencias de ventas en EU se han estabilizado gradualmente en fechas recientes.

Mientras tanto, se espera que las ventas en Europa, —que representan aproximadamente un tercio de los ingresos de Shein—, enfrenten dificultades después de que la Unión Europea eliminara una exención de aranceles similar a la de EU para bienes de bajo valor.

GUERRA EN MEDIO ORIENTE AFECTA LOGÍSTICA DE SHEIN

El minorista también indicó que el conflicto en Medio Oriente ha elevado los costos de logística y desestimulado la demanda global, lo que podría afectar los ingresos de 2026, aunque aclaró que no se espera que tenga un impacto significativo a largo plazo.