Arancel de EU por sobrecapacidad será por producto no por país, afirma experto

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    Arancel de EU por sobrecapacidad será por producto no por país, afirma experto
    En muchos sectores Estados Unidos ha perdido una capacidad sustancial de producción nacional o cayó preocupantemente por detrás de los competidores extranjeros. ESPECIAL.

El resultado de esa investigación por exceso de capacidad de producción estará listo en agosto, en la cual no se incluyó a Canadá

CDMX.- Hace más de cuatro meses, Estados Unidos inició la investigación para imponer aranceles por exceso de capacidad productiva, en esta ocasión, se espera que se fijen por producto y no por país.

Para el caso de México, la Casa Blanca, aseguró que la sobreproducción está en los sectores automotriz, construcción, salud, transporte ferroviario y naval, alimentos y bebidas.

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En el Federal Register (Diario Oficial de EU), del 17 de marzo pasado, y en la audiencia pública organizada por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR en inglés), que se celebró la semana del 5 de mayo, se mencionaron los sectores con sobrecapacidad de México, la Unión Europea y 14 países más, dijo el experto en comercio exterior, Jorge Molina.

Esos sectores son: aluminio, automóviles, baterías, cemento, productos químicos, electrónica, bienes energéticos, vidrio, máquinas herramientas, maquinaria, metales no ferrosos, papel, plásticos, alimentos y bebidas procesadas, robótica, satélites, semiconductores, barcos, módulos solares, acero y equipos de transporte.

“Aquí en el tema de exceso de capacidad productiva es básicamente un tema diseñado para aplicarle un arancel o aplicarle aranceles a China. El argumento es que los chinos producen o tienden a inundar un mercado con producto barato, como por ejemplo en el caso del acero, lo que hace que caiga el precio internacional...”, dijo el también exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Añadió que el argumento de la USTR es que con la sobrecapacidad de producción, los chinos pueden vender tanto en Estados Unidos como en otros lugares, a precios muy bajos, lo cual genera perjuicio a los productores de Estados Unidos.

La Unión Americana consideró que “la creación o el mantenimiento del exceso de capacidad y producción estructural puede ser el resultado de intervenciones políticas de los socios comerciales que aumentan su capacidad y producción nacionales al tiempo que suprimen su demanda interna”.

La USTR justificó su investigación contra México en que los mexicanos quedan con un superávit de comercio bilateral con Estados Unidos de 197 mil millones de dólares en 2025, liderado por el sector automotriz, así como la construcción, el transporte ferroviario y naval, y la salud.

“La industria automotriz de México ocupa el quinto lugar más grande a nivel mundial en la fabricación de vehículos ligeros y pesados, con exportaciones globales que ascienden a 104 mil 800 millones de dólares en 2024”, explicó el gobierno estadounidense.

Agregó que hay también un rápido crecimiento en la industria siderúrgica y de alimentos y bebidas.

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