Sigue llegando inversiones al 360 Industrial Park en Ramos Arizpe

En este primer trimestre a 360 Industrial Park en Ramos Arizpe, llegó una empresa china que ocupó una nave de 5 mil metros cuadrados, mientras que en este mismo parque se está por terminar otra nave de 10 mil metros cuadrados.

El director comercial del 360 Industrial Park, Manuel González Lomelí, indicó que cuentan también con más de 10 prospectos, por lo que ojalá de ellos, puedan quedarse en el parque tres prospectos.

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A su vez, Jorge del Bosque de la Peña, accionista del 360 Industrial Park comentó que hay mucha incertidumbre por el T-MEC, sin embargo, añadió que siguen llegando las inversiones y a finales del año esto se va a componer con el Tratado de Libre Comercio, mientras que 2027 será muy bueno.

Asimismo de los prospectos indicó que uno es automotriz y otros más de logística.

Señaló que son de países como Canadá y Estados Unidos y esperan que se definan hasta después de la revisión del T-MEC.

En el caso del parque industrial que tendrán en Matamoros, comentó que están tramitando los permisos, van muy avanzados y están por terminar ese proceso, para así iniciar las obras, mismas que esperan empezar a inicios del próximo año.