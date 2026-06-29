Siguen las negociaciones de inversiones para Ramos Arizpe; hay tres proyectos en puerta

Mientras que en el primer semestre del año las inversiones que llegaron a Ramos Arizpe fueron de 890 millones de dólares con una generación de entre 1,500 a 1,800 empleos, al momento ya figuran tres proyectos más de inversión, los cuales se encuentran en puerta.

El secretario de Fomento Económico de Ramos Arizpe, Jacobo Zertuche, indicó que la inversión que se obtuvo durante el primer semestre fue histórica, toda vez que se trata de un monto que se había logrado durante todo un año, mientras que ahora fue durante los primeros seis meses del año, lo que habla bien de la región porque además de nuevas empresas, hay expansiones.

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Asimismo comentó que tiene tres inversiones más en la puerta, dos de ellas son automotrices y una de ellas es proveedora de uno de los grandes.

Se trata de empresas que actualmente están en la etapa de búsqueda de tierra, por ello, hasta que estén cien por ciento afianzadas se dará conocer más información de las mismas como son el monto de inversión y los empleos que representan.

Ante ello, la expectativa para el segundo semestre del año es que sea mucho mejor a la del primer semestre, asimismo añadió que continuarán realizando su trabajo para ser atractivos tanto para la inversión local como extranjera.

Por otra parte, en el caso de las inversiones del sector comercio y de servicios, comentó que el hotel que se construye a un lado del Aeropuerto lleva un avance del 70%, asimismo la plaza comercial está muy grande.

Asimismo en relación a la tienda Alsuper que se inauguró en el área poniente indicó que está funcionado muy bien, asimismo se siguen en pláticas con HEB y se están valorando espacios con los dueños de los terrenos, pero se espera que se pueda, para así atraerlos al municipio.