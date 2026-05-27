Slim invertirá 5 mil mdd en México con plan “más agresivo” para 2026

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    Slim invertirá 5 mil mdd en México con plan “más agresivo” para 2026
    Slim destacó que el potencial de crecimiento económico de México está ligado a una refinación adecuada y al aprovechamiento del gas para la petroquímica. VANGUARDIA/ AP

Además, enfatizó que Pemex debe de producir más petróleo para sanear sus finanzas; manifestó su posición sobre el registro de líneas telefónicas

El empresario más rico de México y miembro vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, anunció en su conferencia anual una inversión de 5 mil millones de dólares (mdd) en diversos proyectos de infraestructura, energía y telecomunicaciones, así como su opinión sobre el registro de líneas telefónicas, las oportunidades de Pemex y el rol del gobierno federal para incentivar nuevas inversiones en México.

“Tenemos un plan de inversión que ya lo hicimos más agresivo porque estamos viendo que en infraestructura hay mucho trabajo que hacer”, destacó durante su conferencia anual el pasado 26 mayo de 2026, comentando que la empresa IDEAL (propiedad de Slim) participará en la ampliación de la carretera a Querétaro.

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Mencionó que el rol del gobierno sería impulsando mecanismos de financiamiento y garantías de pago por medio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras): “Hay que buscar mecanismos a través de Banobras, por ejemplo, para que dé un apoyo, como una garantía a la empresa que construye, una garantía de una forma de pago del proyecto”.

“DARLE UNA REESTUDIADITA” A LA CUESTIÓN DEL REGISTRO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS: SLIM

Al respecto del esquema de registro de líneas telefónicas por parte del gobierno federal que se concluiría el 30 de junio de 2026, Carlos Slim comentó que el periodo fue demasiado corto para su revisión:

“El registro es algo muy complicado... Creo que deberían de darle una ‘reestudiadita’ para que sea más eficaz (el registro de números celulares) para conveniencia del cliente y de la autoridad”, manifestó Carlos Slim, propietario de Telcel (subsidiaria de la multinacional América Móvil, también propiedad de Slim).

Agregó que este plan del gobierno federal tiene por objetivo eliminar cerca de 400 mil líneas de cobre para que el próximo año la infraestructura de la red de telecomunicaciones del país pueda transformarse en una red de fibra óptica en su totalidad.

PEMEX NECESITA PRODUCIR MÁS

El magnate mexicano subrayó que la caída en la producción petrolera y la necesidad de sanear las finanzas de Pemex para recuperar el dinamismo es crucial:

”Tenemos algunos problemas [y] uno de ellos, quizá el más importante, es la gran baja de la producción petrolera y la situación de Pemex”, añadiendo que “Lo que debe de hacer es producir petróleo”.

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Slim señaló que una debilidad de Pemex radica en su baja producción combinada con una estructura de costos y gastos muy elevada, y mencionó que la falta de pago a proveedores y la deuda de la institución complican su situación operativa. El ingeniero precisó que Pemex debe concentrarse en producir petróleo, aprovechando los precios actuales del barril que oscilan entre los 90 y 110 dólares por la “tragedia” de la guerra en Medio Oriente.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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