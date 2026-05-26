México está a tiempo de evitar pérdida del grado de inversión: BBVA

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    México está a tiempo de evitar pérdida del grado de inversión: BBVA
    Las agencias han advertido sobre el deterioro sostenido de las finanzas públicas, la baja recaudación, el lento crecimiento económico. ESPECIAL.
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Además alertó sobre aumento de informalidad laboral ante la incertidumbre jurídica

CDMX.- BBVA México consideró que el país aún está a tiempo de evitar la pérdida del grado de inversión, pese a que se encuentra a un escalón de perder esa calificación con dos agencias evaluadoras internacionales.

Durante la presentación del reporte “situación banca” al segundo trimestre de 2026, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, señaló que, aunque las recientes decisiones de Moody’s y Standard & Poor’s reflejan preocupación sobre las finanzas públicas y el entorno económico, el escenario no es inminente debido a que ambas calificadoras mantienen una perspectiva estable.

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“Perder el grado de inversión podría llevar tres o cuatro años, en lo que se cambia la perspectiva o calificación. Nos preocupa, pero es algo evitable. Si el gobierno cambia de acciones, por ejemplo, aumentar recaudación o cambios en el modelo de negocio de Pemex, se puede evitar. La buena noticia es que hay tiempo para trabajar en ello. Esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto”, dijo el economista.

El directivo sostuvo que todavía existe margen para evitar este escenario mediante medidas orientadas a fortalecer las finanzas públicas, entre ellas un aumento en la recaudación y cambios en el modelo de negocio de Pemex.

BBVA indicó además que los ajustes anunciados por Moody’s y Standard & Poor’s ya habían sido descontados por el mercado, por lo que no observaron movimientos relevantes en las tasas de interés ni en el costo de financiamiento.

En paralelo, el banco advirtió que la desaceleración económica ya comenzó a reflejarse en el comportamiento del crédito y el consumo en México.

Serrano explicó que la caída en la inversión y el menor ritmo de creación de empleo formal están reduciendo la demanda de financiamiento tanto de empresas como de consumidores. Entre enero y febrero de este año, la inversión registró una caída anual de 3%, lo que, dijo, afecta directamente la colocación de crédito empresarial.

Añadió que la desaceleración en la generación de empleos también está impactando al crédito al consumo, en un entorno donde las familias están modificando sus patrones de gasto.

De acuerdo con BBVA, aunque el salario real continúa creciendo, el avance es menor al registrado a finales de 2025 y los hogares están destinando una mayor proporción de sus ingresos a productos básicos y bienes de primera necesidad.

El banco estimó que el crédito total al sector privado no financiero crecerá 2% real durante 2026. Por segmentos, prevé un avance de 0.4% en el crédito a empresas, 1.3% en vivienda y 5.9% en consumo, aunque advirtió que las previsiones mantienen un sesgo a la baja.

INFORMALIDAD

BBVA también alertó sobre un aumento en la informalidad, pues según sus estimaciones, esta tasa pasó de niveles cercanos a 52% a 55%, mientras que desde enero de 2023 el número de empresas formales ha caído 10% y las informales han aumentado en la misma proporción.

El banco atribuyó este comportamiento a factores como incertidumbre jurídica y mayores costos asociados a la formalidad, elementos que afectan la productividad y el crecimiento económico.

Ante la desaceleración que han experimentado las ganancias de los bancos en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento de apenas 1.4%, Serrano estimó que será el punto más bajo del año y que en los próximos meses se tenga un repunte en las utilidades bancarias.

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