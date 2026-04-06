Soriana Coss Saltillo realiza rediseño del piso de venta; se incluirá un nuevo local

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Dinero
/ 6 abril 2026
    Soriana Coss Saltillo realiza rediseño del piso de venta; se incluirá un nuevo local
    Fue a finales del pasado año 2023 que se informó que se tendrían nuevas remodelaciones en la tienda. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.
    Soriana Coss Saltillo realiza rediseño del piso de venta; se incluirá un nuevo local

La empresa comunicó que se busca complementar y fortalecer su propuesta de valor, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra más completa

Ante las obras que desde hace un tiempo se llevan a cabo en una parte de la tienda de Soriana Coss en Saltillo, fue dado a conocer que se realiza un rediseño del piso de venta, con lo que se le estará sumando un nuevo local para integrar una marca adicional y así ofrecer a los clientes una experiencia más completa de compra.

Desde hace tiempo, los clientes que acuden a está tienda, se han encontrado que al interior de la misma, por la parte izquierda de la entrada, se están realizando una serie de obras, mientras que el resto de la tienda sigue operando normal, toda vez que hay una división entre el área donde se trabaja y la que continúa dando servicio al público.

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Sobre las obras que se realizan en esta tienda, Organización Soriana a través de la agencia que les da el servicio de comunicación y/o relaciones públicas, respondió “En Soriana Coss estamos llevando a cabo un rediseño del piso de venta, que incluye la construcción de un nuevo local comercial para integrar una marca adicional”.

Cabe recordar que fue en 1979 cuando Soriana Coss abrió sus puertas y fue la primer de está cadena en la ciudad, además fue la primera con estacionamiento subterráneo. En 2023 se especuló en medios de comunicación sobre su cierre, pero no fue así, al contrario, a finales de ese mismo año, se habló de que más adelante tendría una remodelación a tienda abierta.

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