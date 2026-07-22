Starbucks de Alsea tuvo un desempeño a la baja; consumidores no aumentaron por Mundial 2026

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    Starbucks de Alsea tuvo un desempeño a la baja; consumidores no aumentaron por Mundial 2026
    “Starbucks enfrentó un contexto particularmente desafiante en México. En lugar de priorizar resultados de corto plazo, optamos por continuar fortaleciendo la experiencia del cliente”, declaró el CEO de Alsea. AP

El corporativo (propietario de marcas como Domino’s Pizza, Burger King y Vips) precisó que ya hay inversiones en remodelación y nuevas aperturas de esta renombrada cafetería

Starbucks, una de las marcas con mayor peso dentro del portafolio de Alsea —solo por detrás de Domino’s Pizza, al registrar 951 unidades al cierre de junio de 2026—, enfrentó un entorno operativo con una caída anual del 2% en México.

A pesar de mantener el liderazgo en el segmento de cafeterías con una participación de mercado cercana al 47%, sus resultados reflejaron el impacto de un menor dinamismo en el gasto de los consumidores.

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”Starbucks enfrentó un contexto particularmente desafiante en México. En lugar de priorizar resultados de corto plazo, optamos por continuar fortaleciendo la experiencia del cliente, a través de nuestro programa de remodelaciones y puesta a punto de nuestras tiendas, así como nuevas aperturas”, dijo el CEO de Alsea, Christian Gurría, en una carta a los inversionistas.

De acuerdo con los estados financieros de la compañía correspondientes al segundo trimestre del año, las ventas a mismas tiendas en el segmento de Cafeterías registraron una caída anual de 2%.

La directiva de la empresa atribuyó este comportamiento a un contexto de consumo débil en el país, el cual no mostró una recuperación significativa a pesar del impulso de eventos como la Copa Mundial de la FIFA.

El retroceso observado en el segmento de Cafeterías fue parcialmente compensado por el rubro de Comida Rápida —integrado por cadenas como Domino’s Pizza y Burger King—, cuyas ventas a mismas tiendas crecieron 2.1% a tasa anual.

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Por su parte, el segmento de Restaurantes de Servicio Completo reportó un incremento de 5.4%, impulsado principalmente por el desempeño de Chili’s y Vips.

En 2024 el sector mostraba un debilitamiento del consumo que se ha mantenido hasta la fecha, como lo confirman los datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que reportó una contracción de 1.6% anual en ventas a mismas tiendas durante junio de 2026. En este contexto, Alsea ajustó sus previsiones anuales de crecimiento en ventas y flujo operativo a un rango de un solo dígito bajo.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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