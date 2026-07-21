Generan restaurantes inversiones por más de 120 mdp: Canirac Saltillo

El sector restaurantero cerró el primer semestre del año con una inversión superior a los 120 millones de pesos y representó un 20% más que 2025, esto se traduce en 30 restaurantes y más de mil 200 nuevos empleos así lo dijo el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes.

“Cuando llega una plaza comercial el 40 ó 50% son establecimientos que tienen que ver con gastronomía, ya sea un restaurante, una panadería o una cafetería y todo ese crecimiento que da para todos los espacios de Saltillo y por esas plazas chiquitas o grandes, está generando una inversión más grande”, dijo.

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Aunque la expectativa económica global no eran tan favorables, a nivel local siguen llegando nuevos empleos y nuevas inversiones, asimismo entre estos 30 restaurantes están nuevas sucursales de los que ya operan aquí, otros nuevos y emprendimientos.

“Van desde un restaurante de desayuno, así como de mariscos, sushi y de alta cocina, además de las taquerías que es un producto que se vende mucho”, aseguró.

Las nuevas inversiones del primer semestre del año no llegaron a una zona en especial, esto se presentó en la zona de Mirasierra, pero también en el sur de la ciudad, así como el acceso de Valdés Sánchez a Arteaga y Ramos Arizpe, entre otros.

Por otra parte, dio a conocer que la segunda edición del Coahuila Restaurant Week será la primera semana de septiembre y se espera contar en Saltillo con una participación de 60 restaurantes y una derrama económica de 3.5 millones de pesos en Saltillo, en Monclova serán 35 y una derrama económica de 1.2 millones de pesos, asimismo se buscará integrar a Parras de la Fuente y que el evento les genere una derrama económica de un millón de pesos.

Luego seguirá la edición número 16 del Festival de la Paella, que se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones de la ULSA.

En este año se espera que genere una derrama económica superior de 3 millones de pesos, nada más en el evento; donde se estima habrá 40 participantes y una asistencia de 3 mil personas, además tendrá cero costo para los menores.