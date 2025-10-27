Stellantis pronostica un cierre de año competitivo y fuerte

Dinero
/ 27 octubre 2025
    Stellantis pronostica un cierre de año competitivo y fuerte
    Daniel González señaló que se esperan muchos lanzamientos, mientras que el número de empleos crecerá dependiendo de la demanda. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

La expectativa para el año 2026 es que habrá crecimiento y nuevos lanzamientos

Para el CEO de Stellantis México, Daniel González, se observa un cierre de año bastante competitivo y fuerte para la empresa, mientras que las expectativas para el 2026 son de crecimiento en el mercado local y en las exportaciones, acompañado por muchos lanzamientos.

Fue durante el lanzamiento de la Ram 1500 que se habló sobre un segundo turno, en el que Daniel González indicó que se está trabajando en ello y todo dependerá de la demanda del mercado.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi

Agregó que los plazos normales son de dos a tres meses, debido a la preparación de los trabajadores, el entrenamiento y el desarrollo para que puedan entrar a la planta, mientras que el número de empleos que se puede generar dependerá de la demanda y el volumen.

La expectativa para el 2026 en los mercados locales es de mucho crecimiento, mucha actividad y de muchos lanzamientos, expectativas que también tienen para las importantes.

En el tema de los aranceles y su impacto en la producción de Saltillo, el Ceo de Stellantis México respondió “Nosotros en Saltillo maximizamos todo este tema de los aranceles y lo convertimos en oportunidad, es lo que sabemos hacer aquí en Stellantis”.

Finalmente en el caso de los vehículos eléctricos, Daniel González externó que en este momento se van a concentrar en los modelos que se tienen aquí y que están pidiendo los mercados mexicanos y americanos como son los modelos a gasolina y diésel, aunque también anuncios relacionados con eso.

Temas


Economía
Empresas
empleos

Localizaciones


Coahuila
México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’