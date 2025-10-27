Stellantis pronostica un cierre de año competitivo y fuerte

Para el CEO de Stellantis México, Daniel González, se observa un cierre de año bastante competitivo y fuerte para la empresa, mientras que las expectativas para el 2026 son de crecimiento en el mercado local y en las exportaciones, acompañado por muchos lanzamientos.

Fue durante el lanzamiento de la Ram 1500 que se habló sobre un segundo turno, en el que Daniel González indicó que se está trabajando en ello y todo dependerá de la demanda del mercado.

Agregó que los plazos normales son de dos a tres meses, debido a la preparación de los trabajadores, el entrenamiento y el desarrollo para que puedan entrar a la planta, mientras que el número de empleos que se puede generar dependerá de la demanda y el volumen.

La expectativa para el 2026 en los mercados locales es de mucho crecimiento, mucha actividad y de muchos lanzamientos, expectativas que también tienen para las importantes.

En el tema de los aranceles y su impacto en la producción de Saltillo, el Ceo de Stellantis México respondió “Nosotros en Saltillo maximizamos todo este tema de los aranceles y lo convertimos en oportunidad, es lo que sabemos hacer aquí en Stellantis”.

Finalmente en el caso de los vehículos eléctricos, Daniel González externó que en este momento se van a concentrar en los modelos que se tienen aquí y que están pidiendo los mercados mexicanos y americanos como son los modelos a gasolina y diésel, aunque también anuncios relacionados con eso.