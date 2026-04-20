Subsidio a gasolinas provoca déficit de 2.9 mil mdp: GBM Research

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Dinero
/ 20 abril 2026
    Subsidio a gasolinas provoca déficit de 2.9 mil mdp: GBM Research
    Los subsidios a combustibles en México (2026) son estímulos fiscales al IEPS aplicados para evitar alzas drásticas en gasolina y diésel, frenando la inflación. ESPECIAL.

El punto de equilibrio fiscal se alcanzaría si la mezcla mexicana supera los 90 dólares por barril

CDMX .- El subsidio a las gasolinas en México está generando un déficit mensual de aproximadamente 2.9 mil millones de pesos en las finanzas públicas, de acuerdo con un análisis de GBM Research.

El reporte advierte que, si bien el encarecimiento del petróleo ha incrementado los ingresos del sector público, estos recursos adicionales no son suficientes para compensar el costo de mantener estímulos a los combustibles.

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Según el diagnóstico, el precio de la mezcla mexicana de exportación, que se ha ubicado en torno a los 87 dólares por barril desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, ha permitido generar ingresos adicionales cercanos a 9.4 mil millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el costo del subsidio, estimado con un estímulo promedio de 31%, asciende a 12.2 mil millones de pesos al mes, lo que deriva en un balance negativo en el componente energético.

El análisis señala que el punto de equilibrio fiscal depende de dos variables clave: el precio internacional del petróleo y el nivel del subsidio.

“El reciente incremento en el precio de la mezcla mexicana de exportación ha generado ingresos adicionales para el sector público. Sin embargo, estos recursos no se traducen automáticamente en una mejora del balance fiscal. La razón es clara: el costo de los subsidios a los combustibles puede absorber (e incluso superar) estos ingresos extraordinarios”, detalló el texto.

Bajo las condiciones actuales, explicó el documento, la mezcla mexicana tendría que superar los 90 dólares por barril para compensar completamente el costo de los estímulos. De no alcanzarse ese nivel, la presión sobre las finanzas públicas se mantendrá.

El análisis detalló que, pese a su impacto fiscal, el subsidio cumple una función relevante en el control de la inflación, ya que, al limitar el traslado de los aumentos internacionales a los precios internos de los combustibles, actúa como un amortiguador para la inflación general.

De acuerdo con estimaciones de GBM, este mecanismo podría reducir la inflación en aproximadamente 0.25 puntos porcentuales, sin considerar efectos indirectos.

El reporte subraya que México enfrenta un dilema de política económica: mantener los subsidios para contener presiones inflacionarias y proteger el poder adquisitivo, o reducirlos para aliviar la carga fiscal.

En ese sentido, resaltó que, en un entorno marcado por la volatilidad de los precios energéticos, el balance entre estabilidad de precios y sostenibilidad de las finanzas públicas seguirá siendo un reto central para la política económica del país.

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