Suma Coahuila más de 10 mil empleos nuevos en julio

Coahuila cerró julio con 10 mil 185 puestos de trabajo más en comparación con los que tenía en junio, mientras que en el acumulado del año la entidad presenta un saldo positivo de 19 mil 927 puestos de trabajo.

De acuerdo con cifras del IMSS, en julio se cerró con 859 mil 985 puestos de trabajo que, comparados con los 849 mil 800 de junio, da un saldo positivo, igual que si se contrastan con los 840 mil 058 de diciembre de 2025.

En lo que va del año, los meses donde se han presentado números positivos en el empleo, en comparación al mes anterior además de junio, enero, marzo, abril y junio; donde bajó el empleo fue en febrero y mayo.

A NIVEL NACIONAL SE PIERDEN PUESTOS DE TRABAJO EN JULIO

ManpowerGroup dio a conocer que a nivel nacional en julio el empleo formal perdió 19 mil 550 puestos de trabajo. En julio, el empleo formal sufrió un retroceso generalizado, los puestos temporales disminuyeron en 12 mil 457 plazas, mientras que los permanentes reportaron una baja de 7.93 trabajadores.

Esta cifra representa la reducción de trabajadores más grande para un mes de julio. Anteriormente, en 2023 se perdieron más de 2 mil empleos, en 2020 fueron más de 3 mil 900 y en 2005 más de 6 mil 600 puestos de trabajo.

“Estamos viendo que hay una alta prudencia para hacer contrataciones. Los desafíos económicos son el factor predominante detrás de la cautela y posibles reducciones de plantilla y será determinante para definir el balance de creación de puestos formales al cierre de 2026”, indicó Alberto Alessi, director de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

La generación de empleo en lo que va del año se sitúa así así en los 243 mil 78 puestos formales, cifra aún superior a los 194 mil 788 puestos de trabajo de 2025, pero que es la segunda más baja desde 2005, por lo que el ritmo de generación de empleo es más conservador que en años previos.

Históricamente, el segundo semestre del año reportaba cifras entre los 300 y 500 mil empleos formales, exceptuando los años de emergencias sanitarias (2009 y 2020), pero por segundo año consecutivo no se alcanza dicho rango.

Al excluir a los trabajadores de plataforma, la cifra real de puestos de trabajo en el mercado laboral durante julio alcanzó la pérdida de 29 mil 823 empleos formales. Los trabajadores de plataforma compensaron la pérdida de puestos de trabajo debido a que quienes alcanzaron el umbral de ingreso mensual llegó a 247 mil 900 personas en julio, lo que permitió sumar al empleo formal 10 mil 273 personas.

Finalmente, las expectativas de empleo de ManpowerGroup para el tercer trimestre de 2026, el periodo de julio a septiembre, observan una moderación en la demanda de personal de los empleadores en México. Apenas el 45 por ciento de los empleadores espera realizar contrataciones, el 17 por ciento prevé disminuir su plantilla laboral y el 37 por ciento permanecer sin cambios.