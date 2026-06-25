Crece informalidad laboral y alcanza a más de la mitad de la población ocupada de México en mayo

En el quinto mes de 2026 se observó que hay 60 millones 405 mil 447 trabajadores en México, de los cuales 33.4 millones se encuentran dentro de la informalidad laboral; para el mismo mes de 2025 había 59 millones 967 mil 645 de trabajadores y 32.9 millones de la población ocupada estaba bajo informalidad.

La informalidad laboral creció en términos anuales 0.3 puntos porcentuales en mayo de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, pasando de 54.9 a 55.2 el porcentaje de la población ocupada de México que trabaja en condiciones de informalidad, reportó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Sin embargo, entre abril y mayo se mantuvo la población ocupada que labora en informalidad laboral, registrando el mismo nivel de 55.2% para ambos meses.

SECTOR PRIMARIO MÁS AFECTADO EN PÉRDIDA DE EMPLEO

La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (sector primario) perdió 402 mil 612 empleos en términos anuales entre mayo de 2026 y el mismo mes de 2025, pasando de 6 millones 447 mil 971 a 6 millones 45 mil 359 trabajadores y representando el sector más afectado según la ENOE.

MANUFACTURERAS GENERAN CASI 170 MIL EMPLEOS EN MAYO

La industria manufacturera reportó nueva población ocupada con cifras que pasaron de 9 millones 622 mil 493 hasta 9 millones 789 824 trabajadoras y trabajadores en esta actividad económica entre mayo de 2025 y 2026.

Este aumento de 167 mil 331 representó un aumento anual de 0.2% en el quinto mes de 2026.

El sector secundario en conjunto (minería, gestión de electricidad, manufactureras y construcción) creció 0.1% a tasa anual, al pasar de 14 millones 859 mil 206 a 15 millones 29 mil 184 trabajos en mayo del año en cuestión.

COMERCIO Y SERVICIOS AUMENTÓ 613 070 MIL EMPLEOS

El sector terciario (comercio y servicios) registró un aumento anual de 0.6% en mayo del presente año, ya que en el mismo mes de 2025 se reportaba una población ocupada en este sector de 38 millones 244 mil 762 personas; en mayo de 2026 la cifra fue de 38 millones 857 mil 832 trabajadores.

Sin embargo, en mayo del año en cuestión las actividades de transportes y comunicaciones, de servicios profesionales, y gobierno y organismos internacionales perdieron en términos anuales 102 mil 005, 151 mil 356 y 118 mil 026 empleos respectivamente.

CRECE POBLACIÓN QUE GANA HASTA UN SALARIO MÍNIMO