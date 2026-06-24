Cae sector tecnológico y genera inquietud en inversores de IA ¿Qué fue lo que sucedió?

Este escenario que está inquietando a los inversores en IA se sustenta en varias señales. Por una lado está la caída de 13% en un día del valor de Micron Technology —fabricante mundial de semiconductores de Estados Unidos—, tras presentar un aumento de 268% en lo que va de 2026. A su vez, la caída del martes pasado de la empresa de Elon Musk, SpaceX, del 30% a pocas semanas de haber salido a la bolsa; así como la reducción de 8% del índice de semiconductores que observó el editor general de Finanzas y Mercados de Reuters, Mike Dolan.

Después de que el índice Nasdaq experimentara el borrado de más de 1 billón de dólares en valor de mercado, aunado a la preocupación por el gasto financiado con deuda de las empresas tecnológicas de la IA ; una Reserva Federal posiblemente más restrictiva, así como la guerra en Irán, el sector tecnológico está presentando una mayor volatilidad, ya que los inversores tienen dudas sobre el desarrollo de estas tecnologías y su rentabilidad futura. ¿Estamos ante una burbuja financiera similar a la crisis “puntocom”? ¿Qué está pasando en Wall Street ante esta volatilidad en precios?

El director general editorial de El Financiero, Enrique Quintana, observó que este escenario de incertidumbre de los inversores de IA comparte similitudes a la crisis del año 2000 conocida como “la burbuja puntocom”, cuando empresas sin ganancias ni modelos de negocios probados alcanzaron cotizaciones de mercado de miles de millones de dólares, gastando capital en infraestructura de internet (fibra óptica, servidores, centros de datos) antes de que existiera una demanda real por este servicio y, por lo tanto, sin saber si estas inversiones se traducirán en ganancias sostenibles.

Además, la Reserva Federal (Fed por sus siglas en inglés), representada por su nuevo presidente Kevin Wrash, ha hecho énfasis en frenar la inflación. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores están aumentando sus apuestas a una segunda subida de tipos de interés por parte de la Fed para finales de diciembre, informó Reuters. Una política monetaria que alce las tasas de interés generaría que el valor futuro de las empresas tecnológicas de IA valdrían menos y el costo de la deuda para desarrollar infraestructura se volvería más cara de refinanciar.

Este escenario se ve impactado también por los vendedores en corto (inversores que apuestan a que el valor de un activo bajará) porque se observó que el interés corto de SpaceX subió de 8 a 13% en una sola sesión, según informó el miércoles la empresa de datos y análisis Ortex Technologies.

”El interés por las posiciones cortas en SpaceX está creciendo a una velocidad asombrosa para una acción que solo lleva un par de semanas cotizando en bolsa”, declaró a Reuters Peter Hillerberg, cofundador de Ortex.

Sin embargo, las acciones de las Siete Magníficas (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla) apenas se venden en corto, con solo entre el 1% y el 3% de sus acciones en circulación vendidas en corto, contrastando con lo sucedido con SpaceX.

Cabe agregar el factor geopolítico debido a que los inversores siguieron de cerca los acontecimientos en Irán y Líbano, después de que Estados Unidos ofreciera versiones contradictorias sobre una serie de cuestiones clave para acabar la guerra, incluidos los incentivos financieros para Irán, el control del estrecho de Ormuz y la guerra de Israel en el Líbano, precisó la agencia de noticias, Reuters.