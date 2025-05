Suspensión de citas para visas de estudiantes en EU, afectan programas extensos de educación: Tec Saltillo

Luego de que el gobierno de Estados Unidos ordenara a sus embajadas suspender temporalmente la programación de nuevas entrevistas para visados de estudiantes extranjeros, el Instituto Tecnológico de Saltillo informó que al momento se han suspendido los programas de más de un semestre de duración, mientras los cortos continúan.

La coordinadora de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional del TecNM-Saltillo, María Teresa Perales Escobedo, indicó que ahorita los que tienen suspendidos o congelados, hasta que haya más información al respecto, son los programas largos de más de un semestre, un año o la carrera completa.

Sin embargo, lo que no se han visto afectado son los programas cortos, así como los de verano y los de estudio y trabajo que sean menores a 120, esto toda vez que el proceso y tipo de visa es diferente,

Añadió que tampoco se ven afectados los alumnos que van a residencia profesional porque ellos van con una visa de empleado temporal.

Por lo pronto, agregó que actualmente tienen un grupo de 10 estudiantes que se fueron hace dos semanas, pero no tienen problema porque participan en un programa que se llama Work and Travel con una duración menor a 120 días, quienes están en lugares como Nueva York, New Jersey, New Hampshire y cerca de Chicago.

Baja popularidad de EU y Canadá, mientras crece la de Asia

En otros temas, María Teresa Perales Escobedo, destacó que desde hace algunos años, Estados Unidos dejó de ser el destino más popular ante las restricciones que tiene en este tipo de apoyos, toda vez que desde la pandemia cambio la estructura de sus becas académicas.

Indicó que ahora quienes están han incrementado su popularidad es Asia y en particular China, pues en una semana 19 alumnos van a un programa de verano del idioma y en agosto otros tres a programas de ingeniería.

Perales Escobedo destacó que Corea cuenta con becas completas para los estudiantes, además otros lugares a donde también van es Hong Kong, Alemania, España e Italia.

Estimó que este año a Estados Unidos se estarán mandando a 17 estudiantes.

“En el caso de Canadá, en este país luego de la pandemia también disminuyó mucho su oferta de becas”, dijo.

El año pasado fueron 51 los estudiantes del Tec Saltillo que fueron al extranjero, de ellos un 45% fueron a Asia, un 20% a Asia y el resto a Estados Unidos y Canadá.