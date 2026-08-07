Suspensión de exportaciones de aguacate a EU genera afectación: GCMA

CDMX.- La decisión de Estados Unidos de suspender la entrada de aguacate mexicano a su territorio traerá repercusiones en las familias de Michoacán, pero no en las de productores de Jalisco, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En el mes de agosto, las exportaciones de dicha fruta al país vecino del norte ascienden a 20 mil toneladas a la semana, poco más de 80 mil al mes, de acuerdo con cálculos de EL UNIVERSAL basados en las estadísticas del Departamento de Comercio de la Unión Americana, de la Secretaría de Agricultura y de productores de aguacate.

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La temporada de mayor exportación de ese alimento se registra en las semanas previas al Súper Bowl, por lo que, entre enero y febrero de cada año, en promedio, se envían cargamentos a la Unión Americana por un monto de 27 mil a 30 mil toneladas a la semana.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dijo que “Jalisco conserva la autorización para exportar aguacate a Estados Unidos. Sin embargo, representa solamente 12% de la producción nacional, mientras que Michoacán concentra aproximadamente 73%”.

Hay otros estados productores de esta fruta, aunque su producción es menor, como por ejemplo, el Estado de México que aporta 5%; Nayarit 3%; Morelos 2% y el resto de las entidades alrededor de 5%.

De acuerdo con la consultoría “la producción jalisciense puede compensar parcialmente la interrupción, pero no sustituir los volúmenes normalmente enviados desde Michoacán”.

Para 2026 se estima una producción nacional de alrededor de 2 millones 850 mil toneladas, frente a 2 millones 800 mil de 2025, expuso GCMA.

Explicó que las exportaciones podrían alcanzar “un millón 390 mil toneladas durante el año, siempre que las operaciones comerciales se normalicen”.

El año pasado México exportó un millón 280 mil toneladas, con un valor aproximado de 3 mil 696 millones de dólares (mmdd). Estados Unidos concentró 87% del volumen exportado, equivalente a alrededor de 1.1 millones de toneladas; Canadá participó con 6%, Japón con3% y otros destinos con 4%.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) explicó que en el primer semestre de 2026 el volumen exportado aumentó 38.5%, hasta aproximadamente 798 mil toneladas. Con un valor mil 809 millones de dólares, resultado de que el precio promedio bajó 41.2%, de 3.86 a 2.27 dólares por kilogramo.

La “reducción de precios permitió aumentar el volumen colocado en el exterior, pero disminuyó los ingresos obtenidos por cada tonelada exportada”, comentó la firma consultora.