Tendrá Mayco nueva tienda en Saltillo; se ubicará al sur

Mayco contempla para finales de año la apertura de una nueva tienda en Saltillo, la cual se ubicará al sur de la ciudad, específicamente por la zona donde se ubica Foret Residencial, la Plaza Sendero Sur y la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

El director de Marketing de Mayco, Martín Cervantes Flores, indicó que actualmente cuentan con 16 tiendas ubicadas en Saltillo, Ramos Arizpe, Concepción del Oro en Zacatecas, así como en San Rafael y Galeana en Nuevo León.

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Sin embargo, para finales de este año se contempla la apertura de la tienda número 17 ubicada en el sur de la ciudad.

Indicó que será un edificio de 500 m² y se estarán generando entre 8 a 10 empleos directos.

“Vemos hacia donde se va desarrollando la ciudad y donde hay más tienditas y queremos tener puntos de abastecimiento para estos tenderos”, aseguró.

Agregó que son una abarrotera de Saltillo que surte y busca impulsar a las tienditas de la esquina, las que dijo tienen una relevancia no solo en la economía local, sino también en México.

Señaló que en la zona de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga hay siete mil tienditas de este tipo.

Entre los eventos que organizan para ellos, está la Semana de la Tiendita que se llevará a acabo en octubre y que tiene como fin invitar al público en general a comprar solo en las tienditas de la esquina y en esa campaña son alrededor de 3 mil posters sobre la misma los que se reparten entre los establecimientos.

Asimismo añadió que constantemente en los puntos de venta están ofreciendo para todos lo tenderos precios competitivos para que puedan hacer negocio; se les ofrece ofertas únicas y se cuenta con un programa de lealtad que les ayuda a crecer sus tiendas.