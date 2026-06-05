Tendrá oficinas móviles el SAT en Parras de la Fuente, Ocampo y San Buenaventura

Cuatro son los municipios de Coahuila que este mes contarán con oficinas móviles del Servicio de Administración Tributaría (SAT) durante este mes, como son Castaños, Parras, Ocampo y San Buenaventura.

La Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Saltillo, dio a conocer que la primera de ellas fue el pasado cuatro de junio en Castaños, mientras que los días 10 y 11 se llevará a cabo en Parras, el 17 en Ocampo y concluirá el 30 de junio en San Buenaventura.

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Las oficinas móviles son módulos itinerantes que recorren escuelas, comunidades y municipios del país para acercar trámites, servicios y orientación fiscal a más personas, ofrece una atención más cercana, incluyente y accesible para todos los contribuyentes.

Los trámites que se pueden realizar en ellas son la inscripción al RFC, generación y renovación de e.firma, entre otras.

Cabe destacar que este mes el SAT lleva a municipios y regiones de 18 estados las caravanas móviles a fin de llevar servicios y trámites fiscales a comunidades alejadas y reforzar su atención en zonas urbanas.

Nada más en las realizadas del 1 al 5 de junio, se contempla un impacto a 4,500 personas en el país, con la realización de 11,600 trámites, de acuerdo a información del SAT a nivel nacional, el mismo día que se instaló una oficina móvil en Castaños, coincidió con otra que se instaló en las oficinas de la Canaco Servytur en Torreón.