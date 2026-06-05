Tendrá oficinas móviles el SAT en Parras de la Fuente, Ocampo y San Buenaventura
Entre los trámites que se podrán hacer será la obtención de constancia de situación fiscal, la orientación y asesoría personalizada, entre otros
Cuatro son los municipios de Coahuila que este mes contarán con oficinas móviles del Servicio de Administración Tributaría (SAT) durante este mes, como son Castaños, Parras, Ocampo y San Buenaventura.
La Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Saltillo, dio a conocer que la primera de ellas fue el pasado cuatro de junio en Castaños, mientras que los días 10 y 11 se llevará a cabo en Parras, el 17 en Ocampo y concluirá el 30 de junio en San Buenaventura.
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Las oficinas móviles son módulos itinerantes que recorren escuelas, comunidades y municipios del país para acercar trámites, servicios y orientación fiscal a más personas, ofrece una atención más cercana, incluyente y accesible para todos los contribuyentes.
Los trámites que se pueden realizar en ellas son la inscripción al RFC, generación y renovación de e.firma, entre otras.
Cabe destacar que este mes el SAT lleva a municipios y regiones de 18 estados las caravanas móviles a fin de llevar servicios y trámites fiscales a comunidades alejadas y reforzar su atención en zonas urbanas.
Nada más en las realizadas del 1 al 5 de junio, se contempla un impacto a 4,500 personas en el país, con la realización de 11,600 trámites, de acuerdo a información del SAT a nivel nacional, el mismo día que se instaló una oficina móvil en Castaños, coincidió con otra que se instaló en las oficinas de la Canaco Servytur en Torreón.