Tendría México primera producción de litio hasta el 2028

Mientras que la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador es poner a México en el mapa de los grandes proveedores de litio, la primera producción nacional en firme se tendría hasta el 2028, de acuerdo con Pablo Daniel Taddei, director general de la recién creada empresa LitioMX.

El actual escenario mundial del litio es dominado por países como Australia, China y Chile, aunque Taddei asegura que México no está entrando tarde al mercado.

El crecimiento de la demanda parece no detenerse y, aunque ya no está en el máximo del año pasado, cuando en noviembre llegó a los 84 mil 500 dólares por tonelada, el precio ha subido 99% en dos años y se mantenía en 25 mil 800 dólares por tonelada a mediados de abril, de acuerdo con las cifras de Bloomberg con datos de Asian Metal Inc.

Mientras las grandes industrias -como la automotriz y la farmacéutica- batallan por garantizar su abasto, el Gobierno mexicano apenas está definiendo los primeros cimientos para construir una industria. El camino aún parece difuso, pero al interior se ha comenzado a trazar un calendario.

Taddei es la cabeza de esos esfuerzos. Dirige desde el año pasado LitioMX, la empresa que aspira a convertir, en algún momento, en un símil de la estatal Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ya tiene dos metas con un tiempo definido para cumplirlas, explica.

En los dos próximos años, las primeras plantas para el procesamiento del metal deben estar en construcción y, en cinco, el país tendría que reportar la primera producción de carbonato de litio del grado necesario para la fabricación de baterías.

Los hilos sueltos que harían posible que se cumpla este plan aún son muchos: la compañía no tiene un presupuesto definido, las negociaciones con las mineras que tienen una concesión -como la china Ganfeng Lithium- siguen en proceso, la reforma a la Ley Minera fue aprobada hace unas semanas en un controvertido proceso en fast track y aún no está definido cuáles serán los sitios en donde LitioMX comenzará a trabajar.

Uno de los puntos claves es que el Gobierno federal aún no tiene certeza de cuánto litio hay en el país ni qué áreas -más allá de Sonora, en donde se declaró ya la primera reserva de litio que sólo podrá ser explotada por el Estado- se unirán al mapa de posibles puntos con las características idóneas para convertirse en productores.

Entre los académicos se rumora que en estados como Zacatecas, San Luis Potosí y Baja California se han encontrado indicios de posibles yacimientos del metal, pero aún no hay nada confirmado.

