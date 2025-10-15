Tiembla Ford por avances tecnológicos con robots en industria automotriz china

BEIJING, CHI.- Varias altas figuras del sector automotriz, energético y tecnológico de Occidente han regresado recientemente de misiones de negocio a China con sentimientos que oscilan entre la sorpresa, el temor y la urgencia: el país asiático parece estar implementando una transformación industrial vertiginosa centrada en la robótica, la inteligencia artificial y la manufactura automatizada. Entre esos ejecutivos está el director general de Ford, Jim Farley.

El fenómeno ha sido destacado en medios como The Telegraph, con titulares como “por qué los ejecutivos occidentales que visitan China regresan aterrados”, aludiendo a fábricas prácticamente sin luces —las llamadas “dark factories”— cuyos procesos están casi enteramente automatizados.

Algunos de los ejecutivos entrevistados relatan que, en sus recorridos industriales, observaron plantas donde la intervención humana era mínima. El fundador de la minera Fortescue, Andrew Forrest, comentó que quedó tan impresionado por la automatización que abandonó proyectos de producir internamente trenes motrices para vehículos eléctricos.

Greg Jackson, director general de la empresa británica de energía Octopus, recordó una fábrica de teléfonos móviles donde “no había obreros en la línea de producción, solo un pequeño grupo para supervisar el funcionamiento de la planta”.

Para Jim Farley, CEO de Ford, esa experiencia fue “lo más humildemente extraordinario que he visto”. Añadió que el costo y la calidad de los vehículos chinos superan lo que se ve en Occidente: “Estamos en una competencia global con China, y no es solo por los vehículos eléctricos. Si perdemos eso, Ford no tiene futuro”.