Todo listo para el Festival de la Paella en Saltillo

Todo está listo para la celebración de la 16a edición del Festival de la Paella que se realizará este sábado en las instalaciones de la Universidad La Salle Saltillo, donde hasta el jueves contabilizaban que se había vendido más del 70% de los boletos.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, indicó que son más de 3 mil boletos los que se tienen para esta edición, se espera que el evento genere una derrama económica de 2,400 millones de pesos, a ello, se estará sumando otros 1.5 millones de pesos adicionales que se generarán en hoteles, restaurantes, museos y demás.

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Agregó que la mesa está servida y para está edición se cerró con más de 40 módulos que estarán participando, 30 de ellos serán de participantes y el resto serán degustaciones, estas últimas de restaurantes, así como de los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, ex presidentes de Canirac, Arturo Verduzo, la agencia Toyota y en homenaje al Chef Agusto a través de su familia.

Además de la paella, en el evento se contará con cortadillo y una discada, cada uno para más de mil 500 personas para todas aquellas personas que no quieran mariscos. Por otra parte, sobre los premios que se entregarán en el festival comentó que serán de 25 mil, 20 mil y 15 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar.

Recordó que se ha vendido un 70% de los boletos a través de la plataforma y con el apoyo del Club Rotario, este último será beneficiado con parte del boletaje para seguir construyendo techumbres en las escuelas primarias.