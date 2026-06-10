Tren de pasajeros revitalizará plusvalía de la Zona Centro de Saltillo, afirman

El tren de pasajeros revitalizará el Centro de Saltillo, que se había quedado un poco apagado porque el desarrollo residencial se había impulsado al norte de la ciudad, consideró el presidente del Colegio de Notarios, Francisco Aguirre Sánchez.

“Va a revitalizar el Centro de Saltillo, San Lorenzo y todas esas áreas, van a tener una plusvalía que no sé si todo el mundo lo está viendo, se revalorizarán mucho esas áreas porque ya tienen el equipamiento”, aseguró.

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Aguirre Sánchez indicó que esa zona se había quedado un poco apagada porque el desarrollo residencial se había ido para el norte de la ciudad, sin embargo, ahí ya están muy presionados los precios y por ello, empiezan a verse buenas las opciones, además en el Centro se cuenta con todos los servicios y al final no están tan lejos.

“Ahí es un poco el reflejo de lo que pasó en Nuevo León, empezaron a hacerse suburbios y suburbios y al final el temas de tráfico y de la propia ciudad hicieron que la gente quisiera regresar al centro que hoy es un boom”, indicó.

Recordó que en Saltillo las vías para el tren de pasajeros se ubican por donde estaba la estación, por atrás de San Lorenzo y a espaldas de la calle de Álvaro Obregón, por lo que también puede detonar inmuebles que se quedaron del otro lado de las vías y que ahorita no tienen mucho interés en desarrollar y eso controlaría también un poco los precios.

“Fue lo que pasó acá con la ampliación que hicieron en Nazario Ortiz, ese fue un as bajo la manga, nadie la vio venir; abrieron una ciudad nueva, le dieron mucha plusvalía y desfogaron, resolvieron un montón de problemas con un puente y con la ampliación que hicieron”, reconoció.

Por lo pronto, esta revitalización del Centro de Saltillo, ya empezó y hay proyectos, entre ellos destacó el que viene para el Molino La Colmena, con un plan de usos múltiples muy interesante y que detonará esa zona, lo que será bueno para los vecinos porque no se trata de centros nocturnos o bares, sino vivienda.

El presidente del Colegio de Notarios observa un mayor repunte en el Centro para la compra de vivienda, especialmente vertical para jóvenes como su primer residencia, quienes no necesitan tanto espacio, pero si que los lugares sean accesibles a pie.

Sin embargo, algo que también pasa en el Centro es que tiene muchas viviendas emproblemadas, aunque esto pasa en todos lados, además de que la Comisión del Centro Histórico y de la Protección del Patrimonio funciona bien.

Ante ello, el presidente del Colegio de Notarios consideró que el tren de pasajeros que empieza en Derramadero y concluye en Nuevo León, trabajará en nuevos desarrollos.

Por otra parte, recordó que cuando se anunció Tesla el precio de los terrenos se elevaron un 30% en general y aunque la planta no se instaló, no bajó la plusvalía, ahorita en Saltillo el m² más caro se encuentra entre 15 mil y 18 mil pesos y en el norte no hay más barato a 7 mil pesos, asimismo en colonias que antes se consideraban populares como Mirasierra o Zaragoza, no hay casas de menos de un millón de pesos.

Explicó que aunque Tesla ni siquiera iba a llegar aquí, los precios de los terrenos no bajaron en la entidad debido a que aquí siguieron llegando muchas empresas, lo que trae beneficios como son los empleos, pero también trae especulaciones y aumento en los valores.