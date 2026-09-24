Tres ciudades de Coahuila, en el Top 10 con menor inflación

Monclova, Saltillo y Torreón se ubicaron, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, (INPC) en el Top 10 de las ciudades con una variación por debajo del promedio nacional durante la primera quincena de septiembre, ocupando las posiciones 1, 2 y 9 respectivamente.

De acuerdo al INPC Monclova presentó una variación de -0.07% (1QSep26 vs 1QAgo26) y con ello lideró esa lista, le siguió Saltillo con el -0.6% ubicándose en segundo lugar y Torreón con el 0.14% se fue al noveno lugar; aunque no aparece en la lista otra ciudad que se incluye de Coahuila es Ciudad Acuña que registró 0.27%.

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En el caso del comparativo anual, de las cuatro ciudades de Coahuila que incluyen el INPC, durante la primera quincena de septiembre en Saltillo fue 3.82%, Torreón 3.13%, Monclova 2.88% y Ciudad Acuña 2.10%; en el caso de Coahuila fue de 3.17%.

A nivel nacional, los productos genéricos con precios a la alza fueron el jitomate con 22.79%, la cebolla 8.61%, primaria 5.85%, secundaria 5.33%, gas doméstico LP 1.67%, pollo 1.53% y universidad 1.10%, entre otros; mientras que destacan a la baja servicios profesionales -16.5'& papa y otros tubérculos -6.69%, aguacate -4.02%, naranja -3.95% y tequila -2.91%, entre otros.