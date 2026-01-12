Trinity Sabinas prevé recontrataciones; Monclova no registra ajustes

La Secretaría del Trabajo de Coahuila informó que la planta de Trinity Rail en Sabinas realizó un reajuste de personal, mientras que la planta ubicada en Monclova no ha registrado ajustes, señaló la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

“Fue un acuerdo entre trabajadores y patrones; el caso de Trinity es la planta de Sabinas solamente, la planta de Monclova no ha sufrido ajustes”, dijo.

Sobre la posibilidad de reincorporación del personal separado, Zogbi Castro indicó que el corporativo de Trinity ha planteado la previsión de recontrataciones, sin que hasta el momento exista una confirmación formal sobre el número de personas ni fechas específicas.

“Lo que nos comentan por parte del corporativo de Trinity es que van a tener recontrataciones hacia el segundo trimestre del año y seguramente van a estar llamando a esas personas”, afirmó.

Respecto al caso de Daimay, la secretaria señaló que no se tiene reporte oficial hasta ahora y que se está a la espera de comunicación tanto de la empresa como del sindicato correspondiente.

FERIAS DE EMPLEO

Como parte de las acciones de vinculación laboral, la Secretaría del Trabajo informó que las ferias del empleo iniciarán a finales de enero en Saltillo y a principios de febrero en Torreón.

“La última semana de enero vamos a arrancar en Saltillo y la primera semana de febrero en Torreón”, mencionó.

Zogbi Castro recordó que durante el año pasado se realizaron 20 ferias del empleo, en las que se ofertaron 18 mil vacantes, y señaló que para este año ya comenzó la captación de personal.