Trump suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió suspender un ataque contra Irán planeado para el martes después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró, sin embargo, que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

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El mandatario no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes, una agresión que habría puesto fin al alto el fuego vigentes desde el pasado abril.

Según Trump, los líderes árabes le solicitaron posponer dicho ataque ya que “se están llevando a cabo negociaciones serias” y que, en su opinión, se podría alcanzar un cuerdo “muy aceptable para Estados Unidos”.

“Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, declaró.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le “acaba el tiempo”.

SUBE EL CRUDO DE TEXAS

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 3.07%, hasta los 108.66 dólares el barril, después que se hiciera el anuncio.

Al término de la sesión, los contratos para entrega en junio del WTI, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 3.24 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo remontó, tras un inicio de la sesión a la baja, después de que Trump asegurara que ha decidido posponer un ataque contra Irán, previsto para este martes, después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró, sin embargo, que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

Esta fue la primera vez, desde que se acordó el alto el fuego con Irán, en la que el mandatario mostraba tan abiertamente su intención del atacar a Irán, lo que habría supuesto una especie de reinicio del conflicto.

Teherán trasladó este lunes, a través de Pakistán, una nueva versión de su propuesta de paz pata poner fin a la guerra. Trump aseguró tras recibirla que no está dispuesto a hacer concesiones y declaró, en una conversación telefónica con New York Post, que Irán “sabe lo que va a suceder pronto”.

El domingo, Trump ya amenazó con reanudar la ofensiva si no se alcanza un acuerdo pronto y advirtió a Irán de que “el reloj avanza”.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas.