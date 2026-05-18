Encuentran los cuerpos de los turistas italianos desaparecidos en una cueva de las Maldivas

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    Encuentran los cuerpos de los turistas italianos desaparecidos en una cueva de las Maldivas
    Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, sus cuerpos fueron descubiertos en la tercera sección de la cueva, la más alejada de la entrada. AP

Un equipo de élite formado por tres buzos expertos de Finlandia localizó los cuerpos de Monica Montefalcone, de 52 años, su hija Giorgia Sommacal, de 20, Muriel Oddenino, de 31, y Federico Gualtieri, de 31

Los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que aún permanecían desaparecidos fueron encontrados el lunes en las Maldivas, cuatro días después de su desaparición mientras exploraban una cueva submarina.

Un equipo de élite formado por tres buzos expertos de Finlandia localizó los cuerpos de Monica Montefalcone, de 52 años, su hija Giorgia Sommacal, de 20, Muriel Oddenino, de 31, y Federico Gualtieri, de 31, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataques-rusos-dejaron-un-muerto-y-mas-de-30-heridos-en-ucrania-DC20771637

El grupo fue encontrado dentro de la cueva Thinwana Kandu, también conocida como la “cueva de los tiburones”, por el equipo que fue organizado en 48 horas por el grupo Divers Alert Network Europe.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, sus cuerpos fueron descubiertos en la tercera sección de la cueva, la más alejada de la entrada.

El cuerpo del instructor de buceo Gianluca Benedetti, de 44 años, fue recuperado el viernes cerca de la entrada de la misma cueva.

Aún no se han determinado las causas de la muerte de las cinco personas, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Según la policía, las condiciones meteorológicas adversas provocaron que se activara una alerta amarilla para los barcos de pasajeros y los pescadores en el momento de la inmersión el jueves por la mañana en el atolón de Vaavu, a unos 96 kilómetros al sur de la capital, Malé.

Las autoridades informaron que en los próximos días se llevará a cabo una operación de recuperación para traer los cuerpos a la superficie.

“En los próximos días se realizarán nuevas inmersiones para recuperar los cuerpos”, declaró a BBC News Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de Maldivas.

El trío de buceadores de élite, compuesto por Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund y Patrik Grönqvist, llegó el domingo a la nación del Océano Índico para ayudar a las autoridades locales en la búsqueda.

Los buzos, que ya habían participado en el exitoso rescate de un equipo de fútbol tailandés en 2018, fueron llamados después de que las autoridades locales no pudieran proporcionar el equipo necesario para alcanzar la profundidad de 500 pies requerida para entrar en las cuevas.

El sábado, el sargento mayor Mohamed Mahudhee , buzo de búsqueda maldivo, se convirtió en la sexta víctima del peor desastre de buceo jamás ocurrido en las Maldivas, al fallecer en sus intentos por localizar a los turistas desaparecidos.

Otros 20 turistas italianos se encontraban a bordo del yate Duke of York cuando este inició su fatídica misión al lugar de buceo el jueves.

Todos han regresado a Italia tras la terrible experiencia.

Las autoridades siguen investigando las circunstancias que rodearon el desastre.

El grupo de buceo, en su mayoría de la Universidad de Génova, tenía permiso como parte de su misión de investigación para estudiar los arrecifes de coral, incluyendo inmersiones profundas, pero su propuesta no mencionaba la entrada a la cueva, dijo Shareef.

Según había declarado anteriormente, los buceadores recreativos del país solo tienen permitido sumergirse a profundidades de hasta 30 metros.

No está claro por qué el grupo de buceadores italianos entró en una cueva que tenía casi el doble de profundidad.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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