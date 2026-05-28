Tupy incrementa 71% las horas de capacitación de sus colaboradores

Con una visión enfocada en el desarrollo sostenible y la transformación de la industria, Tupy reafirmó su compromiso con el impulso talento, la innovación industrial y las iniciativas ambientales, como parte de los resultados presentados en su más reciente Informe de Sostenibilidad 2025 . Con presencia global y operaciones en México, Brasil y Europa, Tupy cuenta con más de 17 mil colaboradores y mantiene una estrategia orientada a fortalecer sus capacidades productivas, impulsar la eficiencia operativa y generar valor en las regiones donde tiene presencia.

Uno de los principales avances reportados por la empresa durante el último año fue el fortalecimiento de sus programas de formación y desarrollo profesional, ejemplo de ello fue el incremento del 71% en el promedio de horas de capacitación por empleado, como parte de una estrategia enfocada en fortalecer habilidades técnicas, promover el aprendizaje continuo y preparar a sus equipos ante los nuevos desafíos industriales y tecnológicos. “La transformación de la industria requiere también una transformación del talento. En Tupy creemos que el desarrollo de las personas es un elemento clave para impulsar operaciones más eficientes, innovadoras y sostenibles”, destacó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

Como parte de esta visión, la empresa también avanzó en proyectos de transformación tecnológica, digitalización e innovación aplicada a procesos industriales, incorporando herramientas de inteligencia artificial, automatización y eficiencia operativa en distintas áreas de negocio. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL En materia ambiental, Tupy reforzó iniciativas enfocadas en la reducción de emisiones, eficiencia energética y economía circular. En general, durante 2025, se registró una reducción de 7.5% en el consumo de coque por tonelada producida y una disminución de 6.2% por tonelada en emisiones de material particulado, en comparación con las cifras de 2024. Este resultado se vio respaldado por la disciplina en el mantenimiento de los sistemas de filtración, por la monitorización continua de las chimeneas y por la mayor madurez operativa de los equipos. Asimismo, el modelo operativo de Tupy incorpora el aprovechamiento de chatarra metálica como materia prima para nuevos procesos productivos, contribuyendo al uso eficiente de recursos y a la disminución del consumo de materiales vírgenes. El informe también resalta el impulso de soluciones vinculadas con descarbonización, biogás, biometano y economía circular, como parte de una estrategia de largo plazo orientada a desarrollar tecnologías industrialmente viables y ambientalmente responsables.

Además de sus iniciativas operativas y ambientales, Tupy mantiene acciones orientadas al fortalecimiento de comunidades locales, programas de capacitación, vinculación social y desarrollo regional en las localidades donde opera.

Con estas acciones, la compañía busca consolidar un modelo industrial que combine competitividad, innovación y sostenibilidad, alineado con las nuevas necesidades del sector manufacturero y los desafíos ambientales globales. Consulta el informe completo en este LINK .

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