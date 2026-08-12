Tupy y OXXO acercan servicios de conveniencia a colaboradores de la planta Saltillo

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    Tupy y OXXO acercan servicios de conveniencia a colaboradores de la planta Saltillo
    Con la apertura de este punto de venta, Tupy fortalece los servicios disponibles dentro de su planta y facilita el acceso de sus colaboradores a productos de uso cotidiano. FOTOS: CORTESÍA

La colaboración busca facilitar el acceso a productos y servicios dentro del centro de trabajo, fortaleciendo la experiencia y el bienestar de los colaboradores

Como parte de su compromiso con la mejora continua de la experiencia de sus colaboradores, fue inaugurada la primera tienda OXXO al interior de la planta de Tupy, en Saltillo, una iniciativa que permitirá acercar productos y servicios de conveniencia directamente al centro de trabajo.

La apertura de este nuevo punto de venta busca facilitar el día a día de quienes laboran en la planta, al brindar acceso a alimentos, bebidas, artículos de uso cotidiano y otros productos sin necesidad de salir de las instalaciones, favoreciendo una mayor comodidad y un mejor aprovechamiento del tiempo durante la jornada laboral.

$!La apertura del OXXO responde a las necesidades cotidianas de los colaboradores y complementa los beneficios que ofrece la compañía.
La apertura del OXXO responde a las necesidades cotidianas de los colaboradores y complementa los beneficios que ofrece la compañía.

Esta iniciativa se suma de manera complementaria a los beneficios que Tupy ya ofrece a sus colaboradores, entre ellos el servicio de alimentación, ampliando las alternativas disponibles dentro de la planta y contribuyendo a una experiencia laboral más integral.

La incorporación de este nuevo servicio forma parte de las acciones que Tupy impulsa para contar con un entorno de trabajo cada vez más accesible, funcional y centrado en las necesidades de las personas que forman parte de la compañía.

“En Tupy buscamos generar condiciones que contribuyan a mejorar la experiencia de nuestros colaboradores. La apertura de este OXXO representa una alternativa adicional que facilita su día a día y responde a necesidades cotidianas dentro de la planta”, comentó Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

$!La nueva sucursal OXXO comenzó operaciones el 30 de julio.
La nueva sucursal OXXO comenzó operaciones el 30 de julio.

La sucursal comenzó operaciones el 30 de julio y se integra a las distintas iniciativas que Tupy desarrolla para mejorar las condiciones y servicios disponibles para quienes trabajan en su planta Saltillo.

Con este nuevo espacio, Tupy continúa impulsando orientadas a facilitar la vida cotidiana de sus colaboradores y fortalecer su experiencia dentro de la planta, sumando alternativas que complementan los beneficios y servicios que la compañía ya pone a su disposición.

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