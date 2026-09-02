Uber anuncia el despido de alrededor de 3 mil 300 trabajadores

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Uber anuncia el despido de alrededor de 3 mil 300 trabajadores
    Uber ya informó a todas las personas que se verán afectadas por los recortes de empleo, excepto a los países donde deben seguir los procedimientos locales correspondientes ESPECIAL.

Explicó que entre los objetivos de la reducción está simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de ubicación de la misma

NUEVA YORK.- Uber anunció este miércoles una reducción de aproximadamente el 10% de su plantilla, lo que equivale a unos 3 mil 300 puestos de trabajo.

“Esta no fue una decisión que tomamos a la ligera, ya que tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que han trabajado arduamente para Uber. Es importante aclarar que estos cambios se refieren a nuestra organización y prioridades, no a las contribuciones de nadie a Uber, las cuales siempre valoraremos”, indica la empresa en un comunicado interno del director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dirigido a los trabajadores, que hoy se compartió en su web.

TE PUEDE INTERESAR: México: se mantiene racha en récords de ventas de vehículos ligeros en agosto

Uber explica en el texto que esta decisión forma parte de una serie de cambios organizativos significativos que buscan eliminar capas administrativas.

Khosrowshahi indicó que las estructuras que tenían sentido cuando los negocios eran más pequeños ya no sirven a la escala actual de la multinacional.

“Los cambios que estamos haciendo hoy están diseñados para hacer dos cosas: hacer que Uber sea más simple y rápido, y crear más capacidad para invertir en nuestro futuro”, apuntó el directivo en el memorando.

Los ahorros generados por la reestructuración se reinvertirán en crecimiento, innovación y en el desarrollo de un “futuro autónomo”.

En cifras, Uber ha disminuido en un 20 % el número de empleados que se sitúan a siete o más niveles del director ejecutivo y ha recortado los “microequipos” de directivos en casi un 50%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Despidos
Trabajo

Localizaciones


Nueva York

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Riesgos del corazón político

Riesgos del corazón político
true

Coahuila: elecciones 2027
En su informe la Presidenta abordó temas de economía, seguridad, programas sociales y relación bilateral con Estados Unidos.

Tras Segundo Informe, Claudia Sheinbaum visitará Saltillo para compartir resultados
true

POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández
A través de redes sociales circuló la invitación a la fiesta de bienvenida.

Tras polémicas, convocan a nueva fiesta ‘con alcohol gratis e ilimitado’ en Jurisprudencia de la UAdeC

La extraordinaria temporada de Meneses vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿por qué no tiene una oportunidad sostenida en MLB?

¡Joey Meneses hace historia! El mexicano rompe récord de carreras producidas en Triple A
Soldados del ejército de Nepal trasladan el cadáver de un trabajador de un proyecto hidroeléctrico en Upper Trishuli, Nepal, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kaslai Dine)

Mientras la cifra de fallecidos por las inundaciones supera las mil personas, se realizan entierros masivos en Nepal

Donald Trump mencionó en sus redes sociales que si Irán respondía con ataques, EU respondería con más contundencia.

Estados Unidos vuelven a atacar a Irán, que responde lanzando drones y misiles