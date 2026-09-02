México: se mantiene racha en récords de ventas de vehículos ligeros en agosto

Según el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi, fue de 4.7% el alza anual en la venta acumulada de vehículos a agosto con respecto al mismo periodo del año 2025, con una diferencia de 45 mil 447 unidades.

Las ventas de automóviles ligeros en México siguen rompiendo los récords de ventas en los últimos diez años, y en el mes de agosto se replica esta tendencia pues las ventas agregadas de enero-agosto de 2026 sumaron 1 millón 014 mil 832 carros vendidos en la economía mexicana, representando la cifra más alta desde el año 2016 en ventas acumuladas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, Inegi mostró el registro de las ventas acumuladas de vehículos ligeros desde 2016 a 2026, observándose que las ventas de 2020 (en plena pandemia de Covis-19) fueron las más bajas al reportar una venta agregada de 586 mil 594 unidades vendidas.

Cabe destacar que en los ocho meses de 2026 las ventas agregadas en cada mes de este año han superado las ventas acumuladas de los últimos diez años (2016-2026).

VENTAS MENSUALES TAMBIÉN CRECEN

Por otro lado, las ventas mensuales en el octavo mes de 2026 registraron un alza anual de 2.3%, con una cantidad de 129 mil 479 unidades vendidas y correspondiendo a una diferencia de 2 mil 934 carros con respecto al mismo mes de 2025.

NISSAN SIGUE SIENDO EL REY EN LAS VENTAS MENSUALES

La marca de origen japonesa Nissan vuelve a repetir el primer lugar en ventas de carros en México, pues en agosto de 2026 vendió un total de 22 mil 388 unidades vehiculares.

Le siguió la estadounidense General Motors con una venta mensual de 17 mil 028 carros en el mercado mexicano.

En tercer lugar se encontró la alemana Volkswagen por vender un total de 11 mil 789 unidades automotrices en agosto de 2026.