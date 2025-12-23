Urge Actinver incrementar el ahorro para el retiro
De acuerdo con el grupo financiero que se debe trabajar es en mejorar la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de ingresos que se recibe una vez que concluye la vida laboral
CIUDAD DE MÉXICO- En México, el ahorro destinado para el retiro apenas corresponde al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en otros países ronda entre 100 y 200 por ciento, urgió Actinver.
En entrevista, Mario Gerardo Ramírez González, director de prevención social del Grupo Financiero Actinver, señaló la necesidad de concientizar a la población para que tome con más seriedad su retiro.
Comentó que un tema en el que se debe trabajar es en mejorar la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de ingresos que se recibe una vez que concluye la vida laboral en comparación con los ingresos laborales previos.
”Actualmente, en México es del 38 por ciento, es decir, si tenía un salario mensual de 10 mil pesos, en promedio en su retiro está cobrando 3 mil 800”, explicó.
Aunque la proporción cambia en el sentido de que el salario mínimo aumenta y hay pensiones mínimas garantizadas, aún queda por hacer.
”Incluso el Gobierno ha reformado la Ley del Seguro Social y la del Sistema de Ahorro del Retiro para que el patrón aporte más a la cuantía de los activos de los trabajadores; esto aún no se ve reflejado en los saldos que están llevando los pensionados”, consideró.
Uno de los factores que impide que el porcentaje aumente es la informalidad.
Añadió a que a ese problema se suma que los salarios en México no son tan altos, lo que impide acumular suficiente recurso.
Además, el ahorro para el retiro es bajo, ya que de cada 100 pesos que gana un trabajador sólo se ahorra un peso con 12 centavos.
Por Guillermo Estefan, Agencia Reforma.