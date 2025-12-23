Urge Actinver incrementar el ahorro para el retiro

CIUDAD DE MÉXICO- En México, el ahorro destinado para el retiro apenas corresponde al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en otros países ronda entre 100 y 200 por ciento, urgió Actinver.

En entrevista, Mario Gerardo Ramírez González, director de prevención social del Grupo Financiero Actinver, señaló la necesidad de concientizar a la población para que tome con más seriedad su retiro.

Comentó que un tema en el que se debe trabajar es en mejorar la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de ingresos que se recibe una vez que concluye la vida laboral en comparación con los ingresos laborales previos.

”Actualmente, en México es del 38 por ciento, es decir, si tenía un salario mensual de 10 mil pesos, en promedio en su retiro está cobrando 3 mil 800”, explicó.