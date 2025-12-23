Urge Actinver incrementar el ahorro para el retiro

Dinero
/ 23 diciembre 2025
    Urge Actinver incrementar el ahorro para el retiro
    El Grupo Financiero Actinver precisa en México, el ahorro que está destinado para el retiro apenas corresponde al 20 por ciento del PIB. Foto: Reforma

De acuerdo con el grupo financiero que se debe trabajar es en mejorar la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de ingresos que se recibe una vez que concluye la vida laboral

CIUDAD DE MÉXICO- En México, el ahorro destinado para el retiro apenas corresponde al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en otros países ronda entre 100 y 200 por ciento, urgió Actinver.

En entrevista, Mario Gerardo Ramírez González, director de prevención social del Grupo Financiero Actinver, señaló la necesidad de concientizar a la población para que tome con más seriedad su retiro.

TE PUEDE INTERESAR: ¿En qué Afore estoy registrado?... Descúbrelo y aprende cómo aumentar tus aportaciones

Comentó que un tema en el que se debe trabajar es en mejorar la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de ingresos que se recibe una vez que concluye la vida laboral en comparación con los ingresos laborales previos.

”Actualmente, en México es del 38 por ciento, es decir, si tenía un salario mensual de 10 mil pesos, en promedio en su retiro está cobrando 3 mil 800”, explicó.

$!Gráfica: Reforma
Gráfica: Reforma Se espera que se incremente en México el número de personas que envejecen.

Aunque la proporción cambia en el sentido de que el salario mínimo aumenta y hay pensiones mínimas garantizadas, aún queda por hacer.

”Incluso el Gobierno ha reformado la Ley del Seguro Social y la del Sistema de Ahorro del Retiro para que el patrón aporte más a la cuantía de los activos de los trabajadores; esto aún no se ve reflejado en los saldos que están llevando los pensionados”, consideró.

Uno de los factores que impide que el porcentaje aumente es la informalidad.

Añadió a que a ese problema se suma que los salarios en México no son tan altos, lo que impide acumular suficiente recurso.

Además, el ahorro para el retiro es bajo, ya que de cada 100 pesos que gana un trabajador sólo se ahorra un peso con 12 centavos.

Por Guillermo Estefan, Agencia Reforma.

Temas


pensionados

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González destacó que durante 2025 se concretaron grndes proyectos de inversión en la capital de Coahuila.

Saltillo capta más de 7 mil millones de pesos en inversiones durante 2025

Durante estos días festivos habrá personal de respaldo para atender eventualidades.

Saltillo: 25 de diciembre y 1 de enero NO habrá recolección de basura
Para 2026 se prevé iniciar la rehabilitación de fachadas en la calle Hidalgo.

Saltillo: Distrito Centro prevé intervenciones en Hidalgo y Ramos Arizpe para 2026
El Congreso del Estado avaló un presupuesto que contempla más de 4 mil 500 mdp para seguridad.

Aprueba Congreso de Coahuila paquete económico para el ejercicio fiscal 2026
Instalaciones de AHMSA, símbolo de una crisis industrial que se prolonga desde hace años.

Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
Mundo rehén

Mundo rehén
Se acerca el final

Se acerca el final