Va el tequila por el liderato en Estados Unidos como la bebida espirituosa más popular

El tequila va en camino a su consolidación como la bebida espirituosa más vendida en Estados Unidos, superando al vodka, y una muestra de ello es que el tequila añejo Don Vicente ganó el Campeonato Mundial de Tasting Alliance 2023.

En la última década, el crecimiento del tequila y el mezcal ha sido nada menos que meteórico. Según los últimos datos de seguimiento del Distilled Spirits Council de EU, las ventas de aguardiente de agave mexicano ascendieron a 6 mil 500 millones de dólares en 2023.

TE PUEDE INTERESAR: México lidera exportaciones de bienes en América Latina

Lo anterior marca un aumento del 7.9% en los estantes con respecto al año previo, lo que significa que no solo es uno de los estilos de más rápido crecimiento, sino que en términos de números totales ahora ocupa el segundo lugar después del vodka.

De hecho, en los próximos dos años el tequila, por sí solo, está en camino de superar al vodka en Estados Unidos como la categoría de bebida espirituosa más popular.

El vodka puede destilarse (y se destila) en cualquier lugar del mundo. Se puede destilar de absolutamente cualquier ingrediente fermentable que puedas imaginar. El tequila solo puede provenir de una región particular de México: Jalisco o uno de los cuatro estados vecinos. Y solo se puede elaborar a partir de un tipo específico de una planta específica: el agave Blue Weber. Verdaderamente excepcional.

Sin embargo, el gran éxito del tequila también significa que hay un exceso de producto en los estantes, y no todo vale la pena. Para eso está Tasting Alliance, para garantizar que se esté gastando sabiamente.

En días pasados se informó de la especie de olimpíada internacional de bebidas espirituosas que organiza y en la que un panel de jueces de clase mundial seleccionó a la mejor bebida del mundo: Don Vicente Extra Añejo.

El tequila de perfil fue producido en los Altos de Jalisco en la Destilería El Pandillo. Es el mismo puesto prestigioso responsable de ArteNOM Selección de 1579.

Don Vicente había sido nombrado previamente el mejor tequila de su clase en la Competencia Mundial de Bebidas Espirituosas de San Francisco de 2023. Para llevarse a casa este máximo honor, tuvo que superar, en una cata a ciegas, al tequila Best In Class de la New York Spirits Competition y al Singapore World Spirits Competition; Volcán de mi Tierra Extra Añejo y Cierto Reposado, respectivamente.

Con información de Forbes