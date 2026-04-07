Wall Street cierra mixto ante ultimátum de Trump para reabrir el Estrecho de Ormuz

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Dinero
/ 7 abril 2026
    Wall Street cierra mixto ante ultimátum de Trump para reabrir el Estrecho de Ormuz
    Pakistán podría ser parte del equipo de mediadores entre EU-Israel e Irán para las negociaciones de un alto al fuego. Seth Wenig / AP

El S&P 500 y el Nasdaq concluyeron sus valoraciones con alzas porcentuales de decimales; Dow Jones cae y empresas tecnológicas con resultados mixtos

Los mercados financieros de Estados Unidos concluyeron con resultados divergentes, en un clima de volatilidad marcado por la proximidad del plazo límite fijado por Washington para que Irán habilite el tránsito en el Estrecho de Ormuz; además, esfuerzos diplomáticos encabezados por Pakistán pudieron permitir una recuperación parcial hacia el cierre.

Los indicadores de referencia mostraron variaciones porcentuales tras una sesión de reajustes:

S&P 500: Ganó 5.02 puntos (0.08%), cerrando en 6 mil 616.85 unidades, logrando su quinta jornada consecutiva al alza.

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Nasdaq: Avanzó 21.51 puntos (0.10%), situándose en los 22 mil 017.85 puntos.

Dow Jones: Fue el único en terreno negativo con una baja de 85.42 puntos (0.18%), finalizando en 46,584.46 unidades.

ALPHABET Y TESLA GANAN; APPLE CAE

En el ámbito empresarial tecnológico, los resultados fueron variados según los desarrollos en tecnología:

Apple: Sus acciones retrocedieron un 2.1% tras reportes de retrasos en las pruebas de ingeniería de su dispositivo plegable que todavía está por anunciarse.

Alphabet: Se vio beneficiada indirectamente, que subió un 6.2% tras firmar un acuerdo a largo plazo para desarrollar chips de inteligencia artificial para la matriz de Google.

Tesla: Vinculada al desempeño de Intel, que avanzó un 4.2% tras anunciar su integración al proyecto de microchips “Terafab” liderado por Elon Musk.

El volumen de negociación se mantuvo ligeramente por debajo del promedio de los últimos 20 días, con 18 mil 780 millones de acciones intercambiadas.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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