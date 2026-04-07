Aerolínea Delta aumenta tarifas de equipaje debido al alza del combustible en EU

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Internacional
/ 7 abril 2026
    Aerolínea Delta aumenta tarifas de equipaje debido al alza del combustible en EU
    Delta Airlines es una aerolínea comercial estadounidense cuya base está situada en Atlanta, Georgia. Es la aerolínea operativa más antigua de los Estados Unidos. AP

Por las presiones económicas de la guerra en Irán, la empresa estadounidense decidió el aumento de varias tarifas para sopesar los impactos financieros

Delta Air Lines anunció el martes que aumentará las tarifas por equipaje documentado, sumándose al grupo de aerolíneas estadounidenses que responden al encarecimiento del combustible para aviones vinculado a la guerra en Oriente Medio.

A partir del miércoles, la mayoría de los pasajeros en rutas nacionales y trayectos internacionales de corta distancia pagarán 10 dólares más por su primera y segunda maleta documentada, y 50 dólares más por documentar una tercera. Según Delta, eso eleva las tarifas a 45 dólares por la primera maleta, 55 dólares por la segunda y 200 dólares por la tercera.

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“Estas actualizaciones forman parte de la revisión continua de Delta sobre los precios en toda su operación y reflejan el impacto de las condiciones globales cambiantes y la dinámica del sector”, señaló la aerolínea en un comunicado.

El cambio supone el primer aumento de Delta en las tarifas por equipaje documentado en rutas nacionales en dos años. Las tarifas para vuelos internacionales de larga distancia no se ven afectadas.

El director ejecutivo de la empresa, Ed Bastian, comentó a los inversionistas el mes pasado que el salto en los precios del combustible para aviones ya había añadido alrededor de 400 millones de dólares a los gastos operativos de Delta desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero. Ejecutivos de United Airlines y American Airlines informaron aumentos similares.

El precio promedio de un galón de combustible para aviones en Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York fue de 4,69 dólares el lunes, frente a 2,50 dólares justo antes de la guerra, según Argus Media. El índice de combustible para aviones de Estados Unidos de la empresa de inteligencia del mercado energético da seguimiento a los precios promedio en esos importantes centros.

Delta indicó que el transporte gratuito de maletas seguirá estando disponible para clientes que viajen en cabinas premium, personal militar en servicio activo, titulares elegibles de tarjetas de crédito de marca compartida y miembros de ciertos niveles de fidelidad.

La medida de la aerolínea se produce después de anuncios similares de United y JetBlue, que aumentaron las tarifas por equipaje la semana pasada, al tiempo que la primera maleta documentada seguía siendo gratuita para algunos clientes.

Las aerolíneas de todo el mundo han lidiado con mercados petroleros volátiles, ya que los combates cerca del estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— alteran los suministros globales. Debido a que el combustible para aviones se refina a partir del crudo, las oscilaciones en los precios de la energía se trasladan rápidamente a los costos de una aerolínea. El combustible suele ubicarse como el segundo mayor gasto después de la mano de obra.

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