Apple y Google acuerdan renovar a Siri con avances de Gemini en 2026

Tech
/ 13 enero 2026
    El valor bursátil de ambas empresas en conjunto suman una cantidad de 7.79 billones de dólares, siendo de las principales empresa VANGUARDIA

Las mejoras podrían verse a finales de 2026 y podría marcar una ventaja sustancial para Alphabet contra OpenAI

Google y Apple se alían para dar comienzo a la renovación de Siri —y otros productos— por medio de los avances de Gemini bajo un acuerdo plurianual que celebraron estos dos gigantes tecnológicos con respecto a la inteligencia artificial y sus desarrollos, anunció Google el pasado 12 de enero.

“Apple y Google han suscrito una colaboración plurianual según la cual la próxima generación de Apple Foundation Models (modelos fundacionales de Apple) se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google. Estos modelos ayudarán a impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo un Siri más personalizado que llegará este año”, declaró Google.

Este acuerdo se suma a las negociaciones que Google ha hecho con otros gigantes tecnológicos como Samsung y su Galaxy IA, ya que Apple tiene una base instalada de más de 2 mil millones de dispositivos activos.

La competencia entre Alphabet (empresa matriz de Google) y OpenAI (empresa que posee a ChatGPT) se riñe aún más ya que ambas compañías buscaban a Apple como uno de los premios mayores.

“Tras una evaluación minuciosa [...] Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y se muestra entusiasmada por las nuevas e innovadoras experiencias que esto desbloqueará para sus usuarios”, precisó el comunicado de Google del 12 de enero de 2026.

Alphabet y Apple, que se valoraron al cierre de 2025 en los mercados financieros en 3.78 y 4.01 billones de dólares respectivamente, proporcionarán nuevas inversiones para la mejora de Siri a finales de 2026.

ALIANZA ENTRE DOS GIGANTES TECNOLÓGICOS EN LA CARRERA POR LA IA

Después de las actualizaciones de Gemini 3, OpenAI ha impulsado nuevas inversiones para mejorar a ChatGPT en esta carrera tecnológica por la IA (como ChatGPT Health).

De hecho, Sam Altman emitió un “código rojo” a comienzos de diciembre de 2025 para acelerar los trabajos de los desarrolladores de ChatGPT contra los avances de Google y Anthropic.

Esta alianza entre Google y Apple podría generar un escenario que apuntale a Google como la líder en los avances tecnológicos en inteligencia artificial, después del rezago que tuvo contra la ventaja inicial de OpenAI.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

