Apple y Google acuerdan renovar a Siri con avances de Gemini en 2026

Google y Apple se alían para dar comienzo a la renovación de Siri —y otros productos— por medio de los avances de Gemini bajo un acuerdo plurianual que celebraron estos dos gigantes tecnológicos con respecto a la inteligencia artificial y sus desarrollos, anunció Google el pasado 12 de enero.

“Apple y Google han suscrito una colaboración plurianual según la cual la próxima generación de Apple Foundation Models (modelos fundacionales de Apple) se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google. Estos modelos ayudarán a impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo un Siri más personalizado que llegará este año”, declaró Google.

Este acuerdo se suma a las negociaciones que Google ha hecho con otros gigantes tecnológicos como Samsung y su Galaxy IA, ya que Apple tiene una base instalada de más de 2 mil millones de dispositivos activos.

La competencia entre Alphabet (empresa matriz de Google) y OpenAI (empresa que posee a ChatGPT) se riñe aún más ya que ambas compañías buscaban a Apple como uno de los premios mayores.

“Tras una evaluación minuciosa [...] Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y se muestra entusiasmada por las nuevas e innovadoras experiencias que esto desbloqueará para sus usuarios”, precisó el comunicado de Google del 12 de enero de 2026.

Alphabet y Apple, que se valoraron al cierre de 2025 en los mercados financieros en 3.78 y 4.01 billones de dólares respectivamente, proporcionarán nuevas inversiones para la mejora de Siri a finales de 2026.

ALIANZA ENTRE DOS GIGANTES TECNOLÓGICOS EN LA CARRERA POR LA IA

Después de las actualizaciones de Gemini 3, OpenAI ha impulsado nuevas inversiones para mejorar a ChatGPT en esta carrera tecnológica por la IA (como ChatGPT Health).

De hecho, Sam Altman emitió un “código rojo” a comienzos de diciembre de 2025 para acelerar los trabajos de los desarrolladores de ChatGPT contra los avances de Google y Anthropic.

Esta alianza entre Google y Apple podría generar un escenario que apuntale a Google como la líder en los avances tecnológicos en inteligencia artificial, después del rezago que tuvo contra la ventaja inicial de OpenAI.