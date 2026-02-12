A sus 82 años, Juan López tiene la edad corporal de un joven de 30... ¡mantiene un 77% de su masa muscular!

Lejos de limitarse a un estilo de vida sedentario, entrena a diario, participa en competencias de resistencia y continúa ampliando su historial de victorias en maratones . Su rendimiento ha llamado la atención de universidades e instituciones científicas que intentan descifrar los factores detrás de su extraordinaria vitalidad.

Juan López se ha convertido en un fenómeno del deporte y la longevidad. Con 82 años , su condición física desafía las expectativas médicas y deportivas: conserva aproximadamente 77% de su masa muscular , un porcentaje habitual en personas de alrededor de 30 años .

Para muchos, Juan es una especie de “Superlópez” de la vida real: un atleta veterano que demuestra que la edad cronológica no siempre coincide con la edad biológica ni con el potencial físico.

DEL RETIRO AL ALTO RENDIMIENTO

El punto de inflexión llegó cuando Juan tenía 66 años y decidió comenzar a correr. Lo que inició como una actividad recreativa se transformó en una disciplina de alto rendimiento y en una forma de superación personal.

Su evolución ha sido notable. En 2024, se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80, superando a competidores de su misma franja de edad. Un año después, en 2025, estableció un récord mundial en la prueba de 50 kilómetros, una marca que incluso corredores mucho más jóvenes consideran difícil de alcanzar.

Para Juan, el deporte no solo ha sido una herramienta para mantenerse activo, sino un motor emocional y mental que le permite competir consigo mismo y mantenerse en constante movimiento.

ESTILO DE VIDA Y DISCIPLINA

Juan atribuye gran parte de su estado físico a una combinación de genética, constancia y hábitos saludables. “Mucho es genética, pero también entrenamiento”, ha declarado en entrevistas.

A lo largo de su vida ha mantenido rutinas sencillas: no ha fumado, ha llevado una alimentación equilibrada y ha permanecido activo incluso después de jubilarse. Trabajó como mecánico desde los 11 años hasta los 62, sin abandonar la actividad física ni el movimiento cotidiano.

Según relata, la base de su bienestar ha sido una vida sin excesos, con alimentos cotidianos, disciplina diaria y el respaldo de un entorno familiar que favoreció un estilo de vida estable y saludable.