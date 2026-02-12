Siete años de cárcel, a exministro del Interior de Corea del Sur por colaborar en ley marcial

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 12 febrero 2026
    Siete años de cárcel, a exministro del Interior de Corea del Sur por colaborar en ley marcial
    El exministro surcoreano de Interior y Seguridad, Lee Sang-min, en el centro, llegan a la Corte Constitucional en Seúl, Corea del Sur. AP.

Lee es el segundo miembro del gabinete de Yoon condenado en relación a este caso

SEÚL. — El exministro del Interior de Corea del Sur fue condenado a siete años de prisión el jueves por ayudar al entonces presidente Yoon Suk Yeol en su breve declaración de ley marcial en 2024.

El veredicto contra Lee Sang-min se produjo una semana antes de que un juez distinto del mismo tribunal de Seúl decida si las acciones de Yoon equivalieron a rebelión, un delito por el que los fiscales solicitan la pena de muerte.

TE PUEDE INTERESAR: Los archivos Epstein sacuden el mundo

Lee, quien encabezaba el Ministerio del Interior y Seguridad, fue declarado culpable de colaborar para ejecutar la declaración y de transmitir las órdenes de Yoon a los jefes de la policía y de bomberos del país para que cortaran el agua y la electricidad a medios de comunicación críticos con sus políticas.

Las instrucciones no se llevaron a cabo, ya que la ley marcial se levantó rápidamente después de que los legisladores rompieran un cerco militar y policial en la Asamblea Nacional y votaran por unanimidad para levantarla.

Lee negó haber recibido o emitido instrucciones para cortar los suministros a los medios, y cuestionó el testimonio de otros funcionarios, incluido el excomisionado de la Agencia Nacional de Bomberos, el general Heo Seok-gon, quien afirmó que Lee transmitió esas órdenes por teléfono. Lee también negó haber conspirado o planificado la declaración de la ley marcial.

El juez Ryu Kyung-jin indicó que el testimonio de otros funcionarios, las imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas mostraban claramente que Lee intentó cumplir las órdenes de Yoon y que era indiscutible que Lee desempeñó un papel importante en la aplicación de la ley marcial.

Sin embargo, el juez absolvió a Lee de cargos menores por abuso de poder, al citar falta de pruebas.

Lee sonrió en silencio tras el veredicto. Su equipo legal no dijo de inmediato si apelaría. Los fiscales habían solicitado una condena de 15 años.

Asmimismo el ex primer ministro Han Duck-soo recibió una condena de 23 años de prisión, pero su defensa ya apelado al caso.

El conservador Yoon ha defendido la ley marcial como un acto de gobierno necesario contra los progresistas, a quienes describió como fuerzas “antiestatales” que obstruían su agenda con su mayoría legislativa.

Posteriormente fue destituido del cargo y permanece bajo arresto desde julio, mientras enfrenta múltiples juicios penales. El cargo de rebelión es el que conlleva el castigo más severo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
sentencias
delitos

Localizaciones


Seúl

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos