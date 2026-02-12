Detectan gusano barrenador en perros y piden reforzar higiene y fumigación en Acapulco

ACAPULCO, GRRO.- Integrantes del Colegio Guerrerense de Médicos Veterinarios alertaron sobre la detección de dos casos de infección por gusano barrenador en perros en Acapulco, Guerrero, con reportes ubicados en la colonia Progreso y en Puerto Marqués.

El señalamiento se dio luego de que, de acuerdo con los especialistas, el Colegio tiene conocimiento de dos casos confirmados en canes, en un contexto en el que la prevención depende del cuidado oportuno de heridas y de medidas sanitarias básicas.

En conferencia de prensa, Felipe de Jesús Franco Aguirre, secretario general del Colegio, explicó que se trata de larvas de mosca y no de “un gusano” como tal, y advirtió que la infestación puede complicarse si una lesión no se atiende. “Son dos casos de gusano barrenador en perros, de los que se tiene conocimiento hasta el momento por el Colegio”, señaló.

Franco Aguirre indicó que una mosca puede depositar larvas en una herida y que el animal puede resultar afectado porque éstas se alimentan de tejido. Explicó que la mosca “vomita y parasita las heridas”, y que los huevecillos se transforman en larvas que comienzan a alimentarse del tejido muscular; agregó que un animal de sangre caliente con una herida es susceptible de contraer el padecimiento.

Como antecedente inmediato, en el puerto se han emitido alertas previas por la presencia del gusano barrenador en animales, mientras especialistas han insistido en medidas preventivas para evitar la proliferación del insecto y el deterioro de lesiones abiertas.

En el plano de reacciones, los veterinarios subrayaron la importancia de la limpieza, la fumigación y el uso de mosquicidas como medida preventiva; en el caso de mascotas, destacaron la higiene frecuente y la aplicación de ivermectina bajo supervisión profesional.

Los especialistas también señalaron que hace falta un protocolo de acción difundido por autoridades para definir qué hacer ante un caso, a dónde reportarlo y cómo deben actuar las personas cuando detecten una posible infestación.

La alerta se enmarca en el seguimiento a la presencia del gusano barrenador en la región y en la recomendación de atender de inmediato cualquier herida en animales, mantener medidas de higiene y solicitar valoración veterinaria ante signos de infestación. Con información de La Jornada