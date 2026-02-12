Drones del narco van de vigilar a la Patrulla Fronteriza a cruzar fentanilo y lanzar explosivos

CDMX.- El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, volvió a colocar en el foco el uso de drones por parte de grupos criminales mexicanos, en un contexto de inquietud a ambos lados de la frontera y de señalamientos sobre el crecimiento de estas incursiones.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, los drones son utilizados de manera recurrente para dos objetivos inmediatos en la franja fronteriza: cruzar droga hacia Estados Unidos y realizar vigilancia sobre movimientos de agentes, en particular de la Patrulla Fronteriza, con vuelos detectados principalmente durante la noche cerca de la línea limítrofe.

TE PUEDE INTERESAR: Un civil armado abatido y dos detenidos deja enfrentamiento en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Además del trasiego, los dispositivos cumplen funciones de reconocimiento táctico. Se emplean para observar rutas, ubicar retenes, anticipar operativos, monitorear desplazamientos de fuerzas de seguridad y seguir a rivales en territorios en disputa, con transmisión de imágenes en tiempo real para orientar decisiones en tierra.

En el ámbito del tráfico aéreo, el uso de tecnología no es nuevo en la región: antes de los drones, el cruce por vía aérea estuvo asociado con avionetas empleadas para mover cargamentos, un antecedente ligado históricamente a la ruta de Ciudad Juárez hacia El Paso, con operaciones atribuidas en los años noventa al grupo de Amado Carrillo Fuentes.

TE PUEDE INTERESAR: Es mentira que EU haya lanzado un ataque contra el estado mexicano de Sinaloa

México alertó desde 2010 sobre el empleo de sistemas de aeronaves teledirigidas por narcotraficantes, y desde entonces la práctica creció, con reportes de detecciones en cruces fronterizos y un aumento sostenido en el número de incursiones registradas por autoridades y organismos internacionales.

En su uso como arma, el gobierno mexicano comenzó a informar públicamente en 2021 sobre drones con explosivos empleados para atacar a fuerzas de seguridad, una modalidad inicialmente asociada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en entidades como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, con cargas pequeñas adaptadas a plataformas comerciales.

TE PUEDE INTERESAR: Arriban a Cuba buques con 814 toneladas y alistan en México otro cargamento

Con el tiempo, la técnica se extendió a otros grupos, y se registró el uso tanto de drones comerciales como de equipos de mayor tamaño —incluidos drones agrícolas— modificados con adaptadores para transportar explosivos, además de modelos artesanales diseñados para incrementar carga útil y reducir riesgos en las entregas.

Frente a este escenario, autoridades de distintos niveles han incorporado equipos y protocolos antidrones, con despliegues en regiones de alta incidencia y anuncios de adquisición de tecnología para detección y neutralización, en una carrera operativa marcada por la adaptación constante de quienes utilizan estos dispositivos. Con información de AP